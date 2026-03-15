Света Готочкина и Маша Ефросинина: как прошел дебютный показ на Неделе моды в Киеве
58-й сезон большого модного марафона, Ukrainian Fashion Week FW 26-27, дебютировал одним из самых ожидаемых показов. Событие собрало многочисленных звезд, блогеров, фешн-редакторов.
Традиционно творения Юлии Ярмолюк (J’amemme) заканчивают серию показов Недель моды в украинской столице, но в этот раз событие стало первым.
Изысканное модное шоу в салоне прошло в стиле камерных кутюрных показов 1950-1960 годов с именной рассадкой и легкими коктейлями. Гости были приглашены на разное время в течение одного дня, чтобы уместить всех желающих стать частью наиболее ожидаемого показа в сезоне Украинской недели моды.
В числе известных гостей события замечены сооснователь и глава оргкомитета UFW Ирина Данилевская, дизайнеры Светлана Готочкина и Юлия Ермолаева, ведущая Маша Ефросинина, а также Соня Плакидюк, Лина Христофорова, главные редакторы модных изданий Ирина Тататренко и Соня Забуга, а также многие другие.
Напомним, как в Киеве прошел стильный бранч с Цибульской и Доротюк.
Также мы писали, чем запомнилась презентация фильма "Куба и Аляска" в Киеве.