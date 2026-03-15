Свєта Готочкіна і Маша Єфросиніна: як пройшов дебютний показ на Тижні моди в Києві
58-й сезон великого модного марафону, Ukrainian Fashion Week FW 26-27, дебютував одним із найочікуваніших показів. Подія зібрала численних зірок, блогерів, фешн-редакторів.
Традиційно творіння Юлії Ярмолюк (J'amemme) закінчують серію показів Тижнів моди в українській столиці, але цього разу подія стала першою.
Вишукане модне шоу в салоні пройшло в стилі камерних кутюрних показів 1950-1960 років з іменним розсадженням і легкими коктейлями. Гостей було запрошено на різний час протягом одного дня, щоб умістити всіх охочих стати частиною найбільш очікуваного показу в сезоні Українського тижня моди.
Серед відомих гостей події помічені співзасновник і голова оргкомітету UFW Ірина Данилевська, дизайнери Світлана Готочкіна і Юлія Єрмолаєва, ведуча Маша Єфросиніна, а також Соня Плакидюк, Ліна Христофорова, головні редактори модних видань Ірина Тататренко і Соня Забуга, а також багато інших.
