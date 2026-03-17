Мода під час війни: 5 речей, які вразили на Ukrainian Fashion Week (фото)

Ukrainian Fashion Week FW 26/27 у Києві перетворився не просто на серію показів, а на гучну заяву про силу та витривалість української моди. У центрі — людина, її досвід, травми та здатність трансформуватися, що відобразили понад 40 брендів у своїх колекціях.

Цього сезону подіум у Мистецькому Арсеналі став простором діалогу про інклюзивність, адаптивність і глибокі емоції, які формують нову мову українського дизайну, передає РБК-Україна.

Новий формат взаємодії: Re-See

Однією з ключових інновацій став формат Re-See — він дозволив глядачам, байєрам і медіа одразу після показів роздивитися колекції зблизька. Такий підхід змістив фокус із швидкоплинного враження на деталі: фактури тканин, якість виконання та інженерію речей, а також відкрив можливість живого спілкування з командами брендів.

Адаптивна мода як нова норма

Сильний акцент сезону — адаптивна мода, яка виходить за межі функціональності й стає частиною естетики. Дизайнери активно працюють із потребами людей з інвалідністю, створюючи речі, що не обмежують рух і водночас зберігають цілісний образ.

JuliyaKros

Бренд JuliyaKros представив колекцію про трансформацію як внутрішню силу. Речі змінюють форму, колір і функцію завдяки двостороннім конструкціям та знімним елементам. Особливого змісту показу додали ветерани з ампутаціями, які самі вийшли на подіум, а також службові та терапевтичні собаки.

Бренд JuliyaKros Фото: РБК-Україна

Sidletskyi

Sidletskyi, відзначаючи п’ятиріччя, зосередився на темі ідентичності. Колекція Personality досліджує, як одяг допомагає проявити характер і настрій. У співпраці з центром протезування U+SYSTEM бренд залучив військових із протезами, які презентували адаптивні рішення на подіумі.

Бренд Sidletskyi Фото: РБК-Україна

Емоції як мова дизайну

Не менш важливим напрямом стала емоційна складова моди. Українські дизайнери дедалі частіше говорять через одяг про стан суспільства та колективний досвід війни.

PRZHONSKA

PRZHONSKA перетворила показ на трьохактний перформанс — від темряви ночі до світанку. Зміна кольорів, фактур і силуетів супроводжувалася живим вокалом, що став емоційним провідником цієї історії.

Бренд PRZHONSKA Фото: РБК-Україна

Khrystyna Rachytska

У колекції Khrystyna Rachytska під назвою "Жити" одяг постає як акт вибору — творити й бачити світло попри обставини. Ручна вишивка з автентичними орнаментами та антикварні прикраси підкреслюють зв’язок із традицією, переосмисленою в сучасному контексті.

Колекція Khrystyna Rachytska Фото: РБК-Україна

Підтримка нової генерації дизайнерів

Окрему увагу приділили новим іменам. У межах ініціативи The Culture of Design 2.0 перемогу здобула дизайнерка Ніка Кузнецова, яка отримала грант і можливість створити спільну колекцію з INTERTOP. Її проєкт All Is Full of Knit досліджує свободу самовираження через пластичність в’язаних форм і вийде восени 2026 року.

