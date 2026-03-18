Кот сделал вид, будто травмирован, чтобы посрамить хозяйку: та не дала ему поесть (видео)

Видео с котом, который делает вид, будто бы не может открыть один глаз, стало очень популярным в TikTok, собрав 3,3 миллиона просмотров. В комментариях шутят, что не тем талантам раздали "Оскары".

Кот Уинстон не мог открыть один глаз, но не из-за травмы. Он просто притворялся травмированным, чтобы побудить свою хозяйку, Роуз (@rosiee_mj), поделиться попкорном, который он просто обожает.

Кот, у которого нет "Оскара"

В ролике можно увидеть, как он держит один глаз крепко закрытым, сидя рядом со своей хозяйкой. Когда Роуз в конце концов сдается и бросает ему одно зернышко, тот сразу же прекращает свою игру.

На момент написания новости видео собрало почти 640 тысяч лайков. Зрители были поражены таким драматическим поворотом событий.

В описании указано, что Уинстон "сразу после этого чувствовал себя хорошо". Позже Роуз пошутила в комментариях: "Ветеринар подтвердил, что это дефицит попкорна". Пользователи сети отреагировали на это с юмором.

