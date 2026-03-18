Кіт вдав, що травмований, аби осоромити хазяйку: та не дала йому поїсти (відео)

Відео з котом, який вдає, нібито не може розплющити одне око, стало дуже популярним у TikTok, зібравши 3,3 мільйона переглядів. У коментарях жартують, що не тим талантам роздали "Оскари".

Кіт Вінстон не міг розплющити одне око, але не через травму. Він просто прикидався травмованим, щоб спонукати свою господиню, Роуз (@rosiee_mj), поділитися попкорном, який він просто обожнює.

Кіт, який немає "Оскара"

У ролику можна побачити, як він тримає одне око міцно заплющеним, сидячи поруч зі своєю господинею. Коли Роуз врешті-решт здається і кидає йому одне зернятко, той одразу ж припиняє свою гру.

На момент написання новини відео зібрало майже 640 тисяч вподобайок. Глядачі були вражені таким драматичним поворотом подій.

В описі зазначено, що Вінстон "відразу після цього почувався добре". Пізніше Роуз пожартувала в коментарях: "Ветеринар підтвердив, що це дефіцит попкорну". Користувачі мережі відреагували на це з гумором.

Відео дня

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Кіт Денніс важив 6,5 кг, що змусило родину скоротити його раціон і посадити пухнастика на дієту. Контрольне зважування через два місяці показало несподівані результати.

Молоді батьки з Каліфорнії, США, не могли повірити в те, що зробила їхній кіт, коли побачив новонароджене немовля у будинку.

Також стало відомо, що кіт "скасував" мрії господаря на 2026 рік. Власник кота вирішив визначитися із цілями на 2026 рік і візуалізував їх на дошці, але сталося неочікуване.