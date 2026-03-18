Опозоренная на весь мир женщина, которую поймали с поличным с шефом, рассказала всю правду

Скандал с "kiss cam" на концерте Coldplay, который облетел весь мир, получил новое продолжение. Женщина, оказавшись в центре громкой истории, впервые открыто рассказала свою версию событий.

Женщина, которую прошлым летом поймали на"kiss cam" (камера поцелуев) вместе с ее боссом во время концерта Coldplay, заявила, что больше не поддерживает с ним никаких отношений. В интервью с Опрой Уинфри Кристин Кабот рассказала, что ее бывший руководитель, CEO компании Astronomer Энди Байрон, вводил ее в заблуждение.

"Он не был тем человеком, за которого себя выдавал. А ложь для меня — неприемлема", — сказала Кабот.

По ее словам, она прекратила любое общение с Байроном еще осенью. На момент инцидента Кабот занимала должность HR-директора Astronomer и была убеждена, что Байрон уже разорвал отношения со своей женой. Она также подчеркнула, что тот момент на концерте стал их первым проявлением близости.

Скандал с "kiss cam"

Скандал разгорелся после того, как в TikTok появилось видео, где Кабот и Байрон обнимаются на большом экране во время концерта Coldplay в Фоксборо (США). Заметив себя на камере, они быстро исчезли из кадра. Видео стало вирусным и вызвало волну обсуждений, в том числе и комментарий от фронтмена группы Криса Мартина.

Последствия и реакция

Кабот призналась, что инцидент полностью изменил ее жизнь. Она потеряла работу, столкнулась с массовым онлайн-хейтом, доксингом и даже получала угрозы смерти.

"Я признаю свою ошибку, но цена, которую я за нее заплатила, — невероятная", — сказала она.

Кристин Кабот Фото: YouTube

В то же время она отметила, что реакция общества была несправедливой: Байрон, по ее мнению, подвергся значительно меньшей критике и публично не комментировал ситуацию.

"Я осталась крайней. И то, что он молчал, — не черта, которую я хотела бы видеть в партнере или руководителе", — добавила Кабот.

Что было дальше

Вскоре после скандала Энди Байрон покинул пост CEO Astronomer. Его жену также активно упоминали в соцсетях, из-за чего она изменила данные профиля и впоследствии удалила аккаунт.

Бывший муж Кабот, предприниматель Эндрю Кабот, сообщил, что их развод состоялся мирно и начался еще до скандального видео.

Кабот объяснила, что решила публично высказаться, чтобы ее дети поняли: даже серьезные ошибки не должны определять человека на всю жизнь.

