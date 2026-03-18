Осоромлена на весь світ жінка, яку спіймали на гарячому з шефом, розповіла всю правду

Скандал із “kiss cam” на концерті Coldplay, який облетів увесь світ, отримав нове продовження. Жінка, опинившись у центрі гучної історії, вперше відкрито розповіла свою версію подій.

Жінка, яку минулого літа спіймали на "kiss cam" (камера поцілунків) разом із її босом під час концерту Coldplay, заявила, що більше не підтримує з ним жодних стосунків. В інтерв’ю з Опрою Вінфрі Крістін Кабот розповіла, що її колишній керівник, CEO компанії Astronomer Енді Байрон, вводив її в оману.

"Він не був тією людиною, за яку себе видавав. А брехня для мене — неприйнятна", — сказала Кабот.

За її словами, вона припинила будь-яке спілкування з Байроном ще восени. На момент інциденту Кабот обіймала посаду HR-директорки Astronomer і була переконана, що Байрон уже розірвав стосунки зі своєю дружиною. Вона також наголосила, що той момент на концерті став їхнім першим проявом близькості.

Скандал із "kiss cam"

Скандал розгорівся після того, як у TikTok з’явилося відео, де Кабот і Байрон обіймаються на великому екрані під час концерту Coldplay у Фоксборо (США). Помітивши себе на камері, вони швидко зникли з кадру. Відео стало вірусним і викликало хвилю обговорень, зокрема й коментар від фронтмена гурту Кріса Мартіна.

Наслідки та реакція

Кабот зізналася, що інцидент повністю змінив її життя. Вона втратила роботу, зіткнулася з масовим онлайн-хейтом, доксингом і навіть отримувала погрози смерті.

"Я визнаю свою помилку, але ціна, яку я за неї заплатила, — неймовірна", — сказала вона.

Крістін Кабот Фото: YouTube

Водночас вона зауважила, що реакція суспільства була несправедливою: Байрон, на її думку, зазнав значно меншої критики та публічно не коментував ситуацію.

"Я залишилася крайньою. І те, що він мовчав, — не риса, яку я хотіла б бачити в партнері чи керівнику", — додала Кабот.

Що було далі

Невдовзі після скандалу Енді Байрон залишив посаду CEO Astronomer. Його дружину також активно згадували в соцмережах, через що вона змінила дані профілю та згодом видалила акаунт.

Колишній чоловік Кабот, підприємець Ендрю Кабот, повідомив, що їхнє розлучення відбулося мирно і почалося ще до скандального відео.

Кабот пояснила, що вирішила публічно висловитися, щоб її діти зрозуміли: навіть серйозні помилки не повинні визначати людину на все життя.

