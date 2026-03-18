Певец Джеймс Блант надел шапку с гербом РФ: украинцы ему за это "накидали" (фото)

Автор хита "You're Beautiful" оказался в центре скандала из-за фото в шапке с гербом России. Публикация вызвала волну критики, в частности со стороны украинских артистов.

Музыкант поделился в Threads фотографией, где позирует на фоне заснеженных гор в теплом наряде. Впрочем, внимание пользователей привлекла именно шапка с символикой России, которая ведет войну против Украины. Никаких объяснений или комментариев относительно своего выбора Блант не предоставил.

Певец Джеймс Блант в шапке с гербом РФ Фото: Instagram

Реакции людей

Реакция украинских знаменитостей не заставила себя ждать. В частности, певец Артем Пивоваров иронично перефразировал известный хит артиста: "You look so cringe, it's true...". Коля Серга призвал Бланта избавиться от головного убора, эмоционально посоветовав "снять, растоптать и смыть в унитаз". А Миша Крупин коротко отреагировал, назвав музыканта "моральным уродом".

Реакции звезд на шапку Джеймса Бланта Фото: Threads

Впоследствии у Джеймса в Instagram под такой же фотографией с шапкой появилась подпись: "Ну, я думал, вы хотя бы отдадите мне должное за то, что я украл эту шапку..."

Кто такой Джеймс Блант

Джеймс Блант известен мировыми хитами "You're Beautiful" и "Goodbye My Lover". Кроме музыкальной карьеры, он имеет военный опыт — служил разведчиком в британской армии и участвовал в миссии НАТО во время войны в Косово 1999 года, когда Россия поддерживала Сербию.

