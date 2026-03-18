Співак Джеймс Блант одягнув шапку з гербом РФ: українці йому за це "накидали" (фото)

Автор хіта "You’re Beautiful" опинився в центрі скандалу через фото у шапці з гербом Росії. Публікація викликала хвилю критики, зокрема з боку українських артистів.

Музикант поділився у Threads світлиною, де позує на тлі засніжених гір у теплому вбранні. Втім, увагу користувачів привернула саме шапка із символікою Росії, яка веде війну проти України. Жодних пояснень чи коментарів щодо свого вибору Блант не надав.

Співак Джеймс Блант в шапці з гербом РФ Фото: Instagram

Реакції людей

Реакція українських знаменитостей не забарилася. Зокрема, співак Артем Пивоваров іронічно перефразував відомий хіт артиста: "You look so cringe, it’s true…". Коля Сєрга закликав Бланта позбутися головного убору, емоційно порадивши "зняти, розтоптати і змити в унітаз". А Міша Крупін коротко відреагував, назвавши музиканта "моральним виродком".

Реакції зірок на шапку Джеймса Бланта Фото: Threads

Згодом у Джеймса в Instagram під такою ж фотографією з шапкою зʼявився підпис: "Ну, я думав, ви хоча б віддасте мені належне за те, що я вкрав цю шапку…"

Відео дня

Хто такий Джеймс Блант

Джеймс Блант відомий світовими хітами "You’re Beautiful" та "Goodbye My Lover". Окрім музичної кар’єри, він має військовий досвід — служив розвідником у британській армії та брав участь у місії НАТО під час війни в Косові 1999 року, коли Росія підтримувала Сербію.

