Співак Джеймс Блант одягнув шапку з гербом РФ: українці йому за це "накидали" (фото)
Автор хіта "You’re Beautiful" опинився в центрі скандалу через фото у шапці з гербом Росії. Публікація викликала хвилю критики, зокрема з боку українських артистів.
Музикант поділився у Threads світлиною, де позує на тлі засніжених гір у теплому вбранні. Втім, увагу користувачів привернула саме шапка із символікою Росії, яка веде війну проти України. Жодних пояснень чи коментарів щодо свого вибору Блант не надав.
Реакції людей
Реакція українських знаменитостей не забарилася. Зокрема, співак Артем Пивоваров іронічно перефразував відомий хіт артиста: "You look so cringe, it’s true…". Коля Сєрга закликав Бланта позбутися головного убору, емоційно порадивши "зняти, розтоптати і змити в унітаз". А Міша Крупін коротко відреагував, назвавши музиканта "моральним виродком".
Згодом у Джеймса в Instagram під такою ж фотографією з шапкою зʼявився підпис: "Ну, я думав, ви хоча б віддасте мені належне за те, що я вкрав цю шапку…"
Хто такий Джеймс Блант
Джеймс Блант відомий світовими хітами "You’re Beautiful" та "Goodbye My Lover". Окрім музичної кар’єри, він має військовий досвід — служив розвідником у британській армії та брав участь у місії НАТО під час війни в Косові 1999 року, коли Росія підтримувала Сербію.
