Одиозная блогерша, которую осудили за "разборки" с детьми, все объяснила (фото, видео)

Правоохранители Ивано-Франковской области проверяют блогершу Триндичиху после резонансного прямого эфира в TikTok. Женщина под запись оскорбляла своих детей нецензурной лексикой и угрожала и выгоняла одну из дочерей из комнаты. Это возмутило зрителей.

34-летняя украинская блогерша Виталия Мариневич из Прикарпатья, более известная широкой публике под псевдонимом Триндичиха, в прямом эфире набросилась на собственную дочь с нецензурными словами, угрожала сдать ее в детский дом и побить. Недавно она все объяснила в своем Instagram. Подробности этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Объяснение матери

"Конечно, меня не оправдывает мой поступок. Это вообще недопустимо для матери малолетних детей и взрослых вообще. Но в жизни мы делаем много ошибок, совершаем много разных действий, но, когда ты признаешь и осознаешь, что ты была неправа, что ты допустила такую ошибку в своих высказываниях и действиях... Конечно, никто не пострадал. Спасибо за то, что понимаете", — говорит женщина в видео, передвигаясь по улице.

В следующей записи она признала, что публичный человек должен понимать последствия своих действий.

"Это уже все разнеслось, раздулось. Я свои выводы сделаю. Проработаю те вещи, которые нужно, и пойду дальше", — добавляет она, пряча глаза под темными очками.

За дело взялась полиция

Во вторник, 17 марта, на инцидент впервые отреагировали в полиции Ивано-Франковской области. Сейчас они устанавливают подробности инцидента, а также проверяют условия проживания и воспитания малышей. К делу также привлекли службу по делам детей.

Виталия Мариневич отругала детей в прямом эфире Фото: Instagram

"Работники отдела ювенальной превенции увидели видеозапись, на которой женщина, вероятно, совершает противоправные действия в отношении детей. В частности, использует нецензурную лексику к детям, запугивает их и, вероятно, применяет физическое насилие к старшей дочери", — пишут правоохранители.

За Виталией Мариневич в социальных сетях следят более 50 тыс. человек. Большинство ее контента имеет юмористический характер. В 2016 году женщина снялась в популярном реалити-шоу "4 свадьбы".

