Одіозна блогерка, яку засудили за "розбірки" із дітьми, все пояснила (фото, відео)

Правоохоронці Івано-Франківщини перевіряють блогерку Триндичиху після резонансного прямого ефіру в TikTok. Жінка під запис ображала своїх дітей нецензурною лексикою й погрожувала та виганяла одну з доньок із кімнати. Це обурило глядачів.

34-річна українська блогерка Віталія Мариневич з Прикарпаття, ширше відома широкому загалу під псевдонімом Триндичиха, в прямому ефірі накинулась на власну доньку з нецензурними словами, погрожувала здати її в дитячий будинок та відлупцювати. Нещодавно вона все пояснила у своєму Instagram. Подробиці цієї історії, — читайте у матеріалі Фокусу.

Пояснення матері

"Звісно, мене не виправдовує мій вчинок. Це взагалі неприпустимо для матері малолітніх дітей і дорослих взагалі. Але в житті ми робимо багато помилок, вчиняємо багато різних дій, але, коли ти визнаєш і усвідомлюєш, що ти була неправа, що ти допустила таку помилку в своїх висловлюваннях та діях… Звісно, ніхто не постраждав. Дякую за те, що розумієте", — каже жінка у відео, пересуваючись вулицею.

У наступному записі вона визнала, що публічна людина має розуміти наслідки своїх дій.

"Це вже все рознеслося, роздулося. Я свої висновки зроблю. Пропрацюю ті речі, які потрібно, і піду далі", — додає вона, ховаючи очі під темними окулярами.

За справу взялась поліція

У вівторок, 17 березня, на інцидент вперше відреагували у поліції Івано-Франківської області. Наразі вони встановлюють подробиці інциденту, а також перевіряють умови проживання та виховання малечі. До справи також залучили службу у справах дітей.

Віталія Мариневич насварила дітей у прямому ефірі Фото: Instagram

"Працівники відділу ювенальної превенції побачили відеозапис, на якому жінка, ймовірно, вчиняє протиправні дії щодо дітей. Зокрема, використовує нецензурну лексику до дітей, залякує їх та, ймовірно, застосовує фізичне насильство до старшої доньки", — пишуть правоохоронці.

За Віталією Мариневич у соціальних мережах стежать понад 50 тис. людей. Більшість її контенту має гумористичний характер. У 2016 році жінка знялась у популярному реаліті-шоу "4 весілля".

