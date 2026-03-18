Умер Александр Замша — звезда "Лиги смеха" и КВН: что произошло (фото)

В Каменском сообщили о смерти Александра Замши, — известного шоумена, ивент-менеджера, ведущего, продюсера и автора мультсериала "Кондрат Мирный".

Известный шоумен, который был звездой "Лиги смеха" и КВНщиком, внезапно умер. Об этом стало известно со страниц артиста в социальных сетях, Facebook и Instagram. Там появилась черно-белая фотография со свечой и короткая, но щемящая подпись: "Саши больше нет...". Детали и причины смерти близкие пока не сообщают.

Прощание с Александром состоится 21 марта в 10 часов — новая сцена Академического музыкально-драматического театра им. Леси Украинки (ул. Николая Лысенко, 24, г. Каменское, Днепропетровская область).

Умер Александр Замша Фото: Instagram

Александр Замша был хорошо знаком украинской аудитории — прежде всего как участник юмористического шоу "Лига смеха", где он выступал от родного города Каменское. Также он успевал в КВН, а еще реализовал себя как ивент-менеджер, ведущий и продюсер. Одним из заметных проектов в его активе стал анимационный сериал "Кондрат Мирный".

У Александра остались жена и сын.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Каменце-Подольском умер известный украинский блогер и герой соцсетей Дед Толя, которого называли одним из самых популярных дедушек украинского интернета. Ему было 88 лет.

Кроме того, ранее стало известно о смерти известного блогера Бразилии. Звезда сети Ваннеса Манчини умерла после того, как украсила свой роскошный дом к Рождеству.

Перед этим полиция на Бали подтвердила гибель Игоря Комарова, парня блогера Мишаловой, благодаря ДНК.