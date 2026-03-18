Помер Олександр Замша — зірка "Ліги сміху" та КВК: що сталося (фото)

У Кам’янському повідомили про смерть Олександра Замші, — відомого шоумена, івент-менеджера, ведучого, продюсера і автора мультсеріалу "Кіндрат Мирний".

Відомий шоумен, який був зіркою "Ліги сміху" та КВК, раптово помер. Про це стало відомо зі сторінок артиста у соціальних мережах, Facebook та Instagram. Там з'явилася чорно-біла фотографія зі свічкою і короткий, але щемливий підпис: "Саші більше немає…". Деталі та причини смерті близькі поки що не повідомляють.

Прощання з Олександром відбудеться 21 березня о 10 годині — нова сцена Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки (вул. Миколи Лисенка, 24, м. Кам'янське, Дніпропетровська область).

Помер Олександр Замша Фото: Instagram

Олександр Замша був добре знайомий українській аудиторії — насамперед як учасник гумористичного шоу "Ліга сміху", де він виступав від рідного міста Кам'янське. Також він встигав у КВК, а ще реалізував себе як івент-менеджер, ведучий і продюсер. Одним із помітних проєктів у його доробку став анімаційний серіал "Кіндрат Мирний".

У Олександра залишилися дружина та син.

