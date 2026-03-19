Лине Костенко — 96: истории любви, которые она не выносила на публику (фото)

19 марта Лине Костенко исполняется 96 лет. Она выдающаяся поэтесса, представительница поколения шестидесятников, чье творчество стало символом внутренней свободы, достоинства и интеллектуального сопротивления.

Лина Васильевна принадлежит к тем поэтессам, чья личная жизнь остается в значительной степени закрытой для публики. Фокус рассказывает, что все же известно о ее мужчинах и детях.

Первый брак: Ежи-Ян Пахлевский

Первым мужем Лины Костенко был польский писатель Ежи-Ян Пахлевский. Их брак пришелся на ранний период ее жизни, когда она только формировалась как поэтесса, ей было 26 лет. Это был союз двух творческих людей, однако он оказался непродолжительным, в частности, из-за расстояния.

Как-то поэтесса написала такие строки:

"Я люблю, любимый, Киев и Варшаву,

Но Родина у каждого одна".

Первый муж Лины Костенко — Ежи Ян Пахлевский Фото: УНІАН

В этом браке в 1956 году родилась дочь — Оксана Пахлевская. После развода именно Лина Костенко фактически самостоятельно воспитывала дочь, совмещая материнство с активной творческой деятельностью. Причины разрыва брака поэтесса публично не комментировала, однако в биографических источниках часто отмечается, что супруги не сошлись характерами.

Отношения с Аркадием Добровольским

После первого брака в жизни Лины Костенко был еще один важный, хотя и непростой эпизод — отношения с Аркадием Добровольским. Известно, что он был старше на 20 лет, женат, и эти отношения не получили официального оформления.

Лина Костенко и ее возлюбленный Аркадий Добровольский Фото: УНІАН

Из-за ограниченного количества достоверной информации исследователи подают этот период осторожно, без детальных оценок, однако он считается частью ее личной истории.

Василий Цвиркунов: главный спутник жизни

Наиболее значимым мужчиной в жизни Лины Костенко был ее второй муж — Василий Цвиркунов. Они познакомились в 1960-х годах, когда ей было 33, а ему — 46, и их союз продолжался много лет — до смерти Цвиркунова.

Он был директором киностудии имени Александра Довженко, человеком высокой культуры и интеллекта. В биографических материалах отмечается, что он поддерживал поэтессу в периоды творческих притеснений в советское время.

Лина Костенко и ее второй муж Василий Цвиркунов Фото: УНІАН

Ее второй муж также был женат. Из-за этого были сплетни, осуждение, сомнения, раскаяние. Свое состояние Лина Васильевна описала в строках:

Я дважды переплакала.

может смотреть людям в глаза.

Грешница я. Полюбила чужого.

Судьбы моей жгучей жены!

Будет гроза! Потом будет тишина.

Женщина твоя. Но я твоя.

В этом браке в 1969 году родился сын — Василий Цвиркунов.

Дети Лины Костенко

Лина Костенко имеет двух детей, которые выбрали разные жизненные пути.

Оксана Пахлевская

Оксана Пахлевская — известная украинская писательница, культуролог и профессор. Она работает в Римском университете "La Sapienza" и активно занимается популяризацией украинской культуры в Европе.

Лина Костенко с дочерью Оксаной Фото: УНІАН

Ее научная и публицистическая деятельность связана с гуманитарными исследованиями, вопросами культурной идентичности и европейского контекста украинской культуры.

Василий Цвиркунов (младший)

Сын поэтессы — Василий Цвиркунов — имеет техническое образование и работает в сфере программирования. Известно, что он проживал в США и ведет непубличный образ жизни.

Лина Костенко с сыном Василием (слева) и с Василием Цвиркуновым (справа) Фото: УНІАН

Личная жизнь и публичность

Лина Костенко всегда четко разграничивала публичное и частное. Она почти не дает интервью о личных отношениях и не раскрывает подробности семейной жизни. Именно поэтому значительная часть информации о ее личных связях базируется на биографических исследованиях и свидетельствах современников.

