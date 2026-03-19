Лине Костенко — 96: истории любви, которые она не выносила на публику (фото)
19 марта Лине Костенко исполняется 96 лет. Она выдающаяся поэтесса, представительница поколения шестидесятников, чье творчество стало символом внутренней свободы, достоинства и интеллектуального сопротивления.
Лина Васильевна принадлежит к тем поэтессам, чья личная жизнь остается в значительной степени закрытой для публики. Фокус рассказывает, что все же известно о ее мужчинах и детях.
Первый брак: Ежи-Ян Пахлевский
Первым мужем Лины Костенко был польский писатель Ежи-Ян Пахлевский. Их брак пришелся на ранний период ее жизни, когда она только формировалась как поэтесса, ей было 26 лет. Это был союз двух творческих людей, однако он оказался непродолжительным, в частности, из-за расстояния.
Как-то поэтесса написала такие строки:
"Я люблю, любимый, Киев и Варшаву,
Но Родина у каждого одна".
В этом браке в 1956 году родилась дочь — Оксана Пахлевская. После развода именно Лина Костенко фактически самостоятельно воспитывала дочь, совмещая материнство с активной творческой деятельностью. Причины разрыва брака поэтесса публично не комментировала, однако в биографических источниках часто отмечается, что супруги не сошлись характерами.
Отношения с Аркадием Добровольским
После первого брака в жизни Лины Костенко был еще один важный, хотя и непростой эпизод — отношения с Аркадием Добровольским. Известно, что он был старше на 20 лет, женат, и эти отношения не получили официального оформления.
Из-за ограниченного количества достоверной информации исследователи подают этот период осторожно, без детальных оценок, однако он считается частью ее личной истории.
Василий Цвиркунов: главный спутник жизни
Наиболее значимым мужчиной в жизни Лины Костенко был ее второй муж — Василий Цвиркунов. Они познакомились в 1960-х годах, когда ей было 33, а ему — 46, и их союз продолжался много лет — до смерти Цвиркунова.
Он был директором киностудии имени Александра Довженко, человеком высокой культуры и интеллекта. В биографических материалах отмечается, что он поддерживал поэтессу в периоды творческих притеснений в советское время.
Ее второй муж также был женат. Из-за этого были сплетни, осуждение, сомнения, раскаяние. Свое состояние Лина Васильевна описала в строках:
Я дважды переплакала.
может смотреть людям в глаза.
Грешница я. Полюбила чужого.
Судьбы моей жгучей жены!
Будет гроза! Потом будет тишина.
Женщина твоя. Но я твоя.
В этом браке в 1969 году родился сын — Василий Цвиркунов.
Дети Лины Костенко
Лина Костенко имеет двух детей, которые выбрали разные жизненные пути.
Оксана Пахлевская
Оксана Пахлевская — известная украинская писательница, культуролог и профессор. Она работает в Римском университете "La Sapienza" и активно занимается популяризацией украинской культуры в Европе.
Ее научная и публицистическая деятельность связана с гуманитарными исследованиями, вопросами культурной идентичности и европейского контекста украинской культуры.
Василий Цвиркунов (младший)
Сын поэтессы — Василий Цвиркунов — имеет техническое образование и работает в сфере программирования. Известно, что он проживал в США и ведет непубличный образ жизни.
Личная жизнь и публичность
Лина Костенко всегда четко разграничивала публичное и частное. Она почти не дает интервью о личных отношениях и не раскрывает подробности семейной жизни. Именно поэтому значительная часть информации о ее личных связях базируется на биографических исследованиях и свидетельствах современников.
