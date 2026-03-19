Ліні Костенко — 96: історії кохання, які вона не виносила на публіку (фото)

19 березня Ліні Костенко виповнюється 96 років. Вона видатна поетеса, представниця покоління шістдесятників, чия творчість стала символом внутрішньої свободи, гідності та інтелектуального спротиву.

Ліна Василівна належить до тих митців, чиє особисте життя залишається значною мірою закритим для публіки. Фокус розповідає, що таки відомо про її чоловіків та дітей.

Перший шлюб: Єжи-Ян Пахльовський

Першим чоловіком Ліни Костенко був польський письменник Єжи-Ян Пахльовський. Їхній шлюб припав на ранній період її життя, коли вона лише формувалася як поетеса, їй було 26 років. Це був союз двох творчих людей, однак він виявився нетривалим, зокрема, через відстань.

Якось поетеса написала такі рядки:

"Я люблю, коханий, Київ і Варшаву,

Але Батьківщина в кожного одна".

Перший чоловік Ліни Костенко — Єжи Ян Пахльовський Фото: УНІАН

У цьому шлюбі 1956 року народилася донька — Оксана Пахльовська. Після розлучення саме Ліна Костенко фактично самостійно виховувала доньку, поєднуючи материнство з активною творчою діяльністю. Причини розриву шлюбу поетеса публічно не коментувала, однак у біографічних джерелах часто зазначається, що подружжя не зійшлося характерами.

Стосунки з Аркадієм Добровольським

Після першого шлюбу в житті Ліни Костенко був ще один важливий, хоча й непростий епізод — стосунки з Аркадієм Добровольським. Відомо, що він був старший на 20 років, одружений, і ці стосунки не набули офіційного оформлення.

Ліна Костенко і її коханий Аркадій Добровольський Фото: УНІАН

Через обмежену кількість достовірної інформації дослідники подають цей період обережно, без детальних оцінок, однак він вважається частиною її особистої історії.

Василь Цвіркунов: головний супутник життя

Найбільш значущим чоловіком у житті Ліни Костенко був її другий чоловік — Василь Цвіркунов. Вони познайомилися у 1960-х роках, коли їй було 33, а йому — 46, і їхній союз тривав багато років — до смерті Цвіркунова.

Він був директором кіностудії імені Олександра Довженка, людиною високої культури та інтелекту. У біографічних матеріалах зазначається, що він підтримував поетесу в періоди творчих утисків у радянський час.

Ліна Костенко і її другий чоловік Василь Цвіркунов Фото: УНІАН

Її другий чоловік також був одружений. Через це були плітки, осуд, сумніви, каяття. Свій стан Ліна Василівна описала у рядках:

Думка моя переплакана двічі

може дивитися людям у вічі.

Грішниця я. Полюбила чужого.

Долі моєї пекуча жого!

Буде гроза! Потім буде тиша.

Жінка твоя. Але я твоїша.

У цьому шлюбі 1969 року народився син — Василь Цвіркунов.

Діти Ліни Костенко

Ліна Костенко має двох дітей, які обрали різні життєві шляхи.

Оксана Пахльовська

Оксана Пахльовська — відома українська письменниця, культурологиня та професорка. Вона працює в Римському університеті "La Sapienza" і активно займається популяризацією української культури в Європі.

Ліна Костенко з дочкою Оксаною Фото: УНІАН

Її наукова та публіцистична діяльність пов’язана з гуманітарними дослідженнями, питаннями культурної ідентичності та європейського контексту української культури.

Василь Цвіркунов (молодший)

Син поетеси — Василь Цвіркунов — має технічну освіту і працює у сфері програмування. Відомо, що він проживав у США та веде непублічний спосіб життя.

Ліна Костенко з сином Василем (ліворуч) та з Василем Цвіркуновим (праворуч) Фото: УНІАН

Особисте життя і публічність

Ліна Костенко завжди чітко розмежовувала публічне і приватне. Вона майже не дає інтерв’ю про особисті стосунки і не розкриває подробиці сімейного життя. Саме тому значна частина інформації про її особисті зв’язки базується на біографічних дослідженнях і свідченнях сучасників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Костенко зробила несподівану заяву про початок великої війни.