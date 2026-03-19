27-летнюю участницу "МастерШеф" подозревают в уклонении от службы в ВСУ: что известно (фото)

Офицера ВСУ подозревают в том, что она избегала службы, прикрываясь лечением. В это же время, по данным следствия, она находилась в Киеве и участвовала в телевизионных съемках.

Как говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, фигуранткой дела является старший лейтенант — штурман авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, уроженка Коломыи Ивано-Франковской области. Следствие считает, что в 2025 году она более четырех месяцев якобы находилась на стационарном лечении, однако фактически была в Киеве и области.

Несмотря на это, ей продолжали начислять денежное обеспечение, премии и надбавки за май-август 2025 года, чем, по данным следствия, был нанесен ущерб воинской части. Чтобы проверить реальное местонахождение подозреваемой, суд разрешил следователям получить доступ к данным ее мобильного оператора.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины — уклонение от военной службы путем обмана в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения.

По открытым данным, обстоятельства дела могут касаться 27-летней Виктории Кузнецовой — участницы 16-го сезона "МастерШеф". Она родом из Коломыи, долгое время жила в Харькове и с 2015 года служила в ВСУ в должности штурмана.

Виктория Кузнецова на "МастерШеф" Фото: СТБ

На проекте девушка позиционировала себя как бывшая военная и мечтала открыть собственную пекарню с концепцией "хлеб, масло и кофе".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Победитель "МастерШеф" Александр Зубко мобилизовался в ВСУ.

Ресторатор и победитель шоу Евгений Клопотенко запускал акцию с борщом за одну гривну для киевлян, чтобы помочь людям в трудные времена сильных морозов и российских обстрелов энергетики.

Кроме того, победительница "МастерШеф-2" Лиза Глинская показала свой дом.