27-річну учасницю "МастерШеф" підозрюють в ухиленні від служби в ЗСУ: що відомо (фото)

Офіцерку ЗСУ підозрюють у тому, що вона уникала служби, прикриваючись лікуванням. У цей самий час, за даними слідства, вона перебувала в Києві та брала участь у телевізійних зйомках.

Як ідеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, фігуранткою справи є старша лейтенантка — штурманка авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, уродженка Коломиї Івано-Франківської області. Слідство вважає, що у 2025 році вона понад чотири місяці нібито перебувала на стаціонарному лікуванні, однак фактично була в Києві та області.

Попри це, їй продовжували нараховувати грошове забезпечення, премії та надбавки за травень–серпень 2025 року, чим, за даними слідства, було завдано збитків військовій частині. Щоб перевірити реальне місцеперебування підозрюваної, суд дозволив слідчим отримати доступ до даних її мобільного оператора.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.

За відкритими даними, обставини справи можуть стосуватися 27-річної Вікторії Кузнєцової — учасниці 16-го сезону "МастерШеф". Вона родом із Коломиї, тривалий час жила в Харкові та з 2015 року служила в ЗСУ на посаді штурмана.

Вікторія Кузнєцова на "МастерШеф" Фото: СТБ

На проєкті дівчина позиціонувала себе як колишня військова та мріяла відкрити власну пекарню з концепцією "хліб, масло і кава".

