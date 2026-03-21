Украинка выехала за границу и показала город-призрак, где давно никто не живет (фото)

Девушка, которую зовут Алина, живет в Шотландии и рассказывает об интересных и необычных особенностях этой страны: традициях, культуре и архитектуре. Недавно она показала загадочную локацию, откуда выехали почти все жители.

Александрия в Шотландии — постиндустриальный городок, который когда-то был богатым и бурным. Сегодня населенный пункт тихий и местами очень заброшенный — пустые витрины, закрытые магазины, иногда забитые досками окна на центральной улице. Серые здания вокруг создают ощущение, что лучшие времена этого города действительно прошли. Что там произошло, — читайте далее в материале Фокуса.

"Неофициально его считают самым депрессивным и бедным городом Шотландии, поэтому никто вам не посоветует сюда ехать. Он как будто застыл во времени, где-то между 80-ми и 90-ми годами 20-го века. Это город Александрия, официально входящий в регион, который является одним из наименее состоятельных в Шотландии", — рассказывает Алина.

Город-призрак

По словам украинки, у населенного пункта богатая и древняя история, о которой можно написать не одну книгу.

"В 19-м веке Александрия была важным центром текстильной промышленности. Здесь работали крупные фабрики по производству хлопка и нитей, которые поставляли по всему миру. Главная историческая изюминка города — самый технологичный автозавод Европы начала 20 века, где производили премиальные шотландские автомобили Argyle, которые опережали свое время. Для их изготовления использовали дорогие металлы и много ручной работы. Эти машины были среди первых в мире с коротким тормозным путем, а тормоза — на все четыре колеса", — отмечает блогерша.

Впоследствии компания обанкротилась, но здание сохранилось до наших дней.

Преимущества города

Самое большое преимущество города сегодня — его расположение возле одного из самых больших и красивых озер Великобритании — Лох Ламонт.

"Теперь город тихий и местами заброшенный. Пустые витрины, закрытые магазины, иногда забитые окна на центральной улице. Серые здания вокруг создают ощущение, что лучшие времена этого города действительно прошли", — заключает она.

