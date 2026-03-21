Українка виїхала за кордон і показала місто-привид, де давно ніхто не живе (фото)

Дівчина, яку звуть Аліна, живе в Шотландії й розповідає про цікаві та незвичні особливості цієї країни: традиції, культура та архітектуру. Нещодавно вона показала загадкову локацію, звідки виїхали майже всі мешканці.

Олександрія у Шотландії — постіндустріальне містечко, яке колись було багатим і буремним. Сьогодні населений пункт тихий і місцями дуже занедбаний — порожні вітрини, закриті магазини, подекуди забиті дошками вікна на центральній вулиці. Сірі будівлі навколо створюють відчуття, що найкращі часи цього міста справді минули. Що там сталося, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Олександрія у Шотландії Фото: Instagram

"Неофіційно його вважають найдепресивніших і найбіднішим містом Шотландії, тому ніхто вам не порадить сюди їхати. Воно наче застигло в часі, десь між 80-ми та 90-ми роками 20-го століття. Це місто Олександрія, що офіційно входить до регіону, який є одним із найменш заможних у Шотландії", — розповідає Аліна.

Відео дня

Місто-привид

За словами українки, у населеного пункту багато та давня історія, про яку можна написати не одну книгу.

"У 19-му столітті Олександрія була важливим центром текстильної промисловості. Тут працювали великі фабрики з виробництва бавовни та ниток, які постачали по всьому світу. Головна історична родзинка міста — найтехнологічніший автозавод Європи початку 20 століття, де виробляли преміальні шотландські автомобілі Argyle, які випереджали свій час. Для їх виготовлення використовували дорогі метали та багато ручної роботи. Ці машини були серед першого світі з коротким гальмівним шляхом, а гальма — на всі чотири колеса", — зазначає блогерка.

Автомобільний завод Argyle у Шотландії Фото: Instagram

Згодом компанія збанкротувала, але будівля зберіглася до наших днів.

Переваги міста

Найбільша перевага міста сьогодні — його розташування біля одного з найбільших і найкрасивіших озер Великої Британії — Лох Ламонт.

"Тепер місто тихе і місцями занедбане. Порожні вітрини, закриті магазини, подекуди забиті вікна на центральній вулиці. Сірі будівлі навколо створюють відчуття, що найкращі часи цього міста справді минули", — підсумовує вона.

