Сегодня — весеннее равноденствие: какие приметы этого дня и что нельзя делать
Весеннее равноденствие — это особый астрономический момент, когда день и ночь становятся почти одинаковыми по продолжительности. В 2026 году оно приходится на 20 марта. Именно с этого времени считается, что весна окончательно вступает в свои права, а природа пробуждается после зимы.
Во время равноденствия Солнце пересекает небесный экватор, и световой день равен ночи. После этого света становится больше, дни постепенно удлиняются, а ночи сокращаются. В народе этот период символизирует обновление, начало нового цикла и хорошее время для перемен.
Фокус рассказывает о народных приметах в день весеннего равноденствия, что рекомендуют делать, а от чего лучше воздержаться.
Народные приметы
Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и верили, что он может предсказать будущее:
- Если погода теплая и солнечная — весна будет ранней и мягкой.
- Холод и ветер предвещают затяжную весну.
- Если в этот день возвращаются птицы — лето будет урожайным.
- Какая погода на равноденствие — такой будет еще 40 дней.
Также считалось, что все добрые дела, начатые в этот день, будут иметь успех.
Что рекомендуется делать
Весеннее равноденствие — благоприятное время для:
- уборка дома и избавление от лишнего;
- планирование новых дел;
- примирение и восстановление отношений;
- проведение времени на природе.
Это день гармонии, поэтому важно поддерживать внутренний баланс и позитивный настрой.
Что нельзя делать
По народным верованиям, в этот день стоит избегать:
- ссор, конфликтов и негативных мыслей;
- тяжелой физической работы без надобности;
- отказа в помощи другим;
- грусти и жалоб на жизнь.
Считается, что эмоции и поступки этого дня могут повлиять на события ближайшего будущего.
Весеннее равноденствие — это не только астрономическое явление, но и символ начала нового этапа. Это прекрасная возможность подвести итоги, отпустить прошлое и настроиться на позитивные изменения вместе с пробуждением природы.
