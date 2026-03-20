Сегодня — весеннее равноденствие: какие приметы этого дня и что нельзя делать

Весеннее равноденствие — это особый астрономический момент, когда день и ночь становятся почти одинаковыми по продолжительности. В 2026 году оно приходится на 20 марта. Именно с этого времени считается, что весна окончательно вступает в свои права, а природа пробуждается после зимы.

Во время равноденствия Солнце пересекает небесный экватор, и световой день равен ночи. После этого света становится больше, дни постепенно удлиняются, а ночи сокращаются. В народе этот период символизирует обновление, начало нового цикла и хорошее время для перемен.

Фокус рассказывает о народных приметах в день весеннего равноденствия, что рекомендуют делать, а от чего лучше воздержаться.

Народные приметы

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и верили, что он может предсказать будущее:

Если погода теплая и солнечная — весна будет ранней и мягкой.

Холод и ветер предвещают затяжную весну.

Если в этот день возвращаются птицы — лето будет урожайным.

Какая погода на равноденствие — такой будет еще 40 дней.

Відео дня

Также считалось, что все добрые дела, начатые в этот день, будут иметь успех.

Что рекомендуется делать

Весеннее равноденствие — благоприятное время для:

уборка дома и избавление от лишнего;

планирование новых дел;

примирение и восстановление отношений;

проведение времени на природе.

Это день гармонии, поэтому важно поддерживать внутренний баланс и позитивный настрой.

Что нельзя делать

По народным верованиям, в этот день стоит избегать:

ссор, конфликтов и негативных мыслей;

тяжелой физической работы без надобности;

отказа в помощи другим;

грусти и жалоб на жизнь.

Считается, что эмоции и поступки этого дня могут повлиять на события ближайшего будущего.

Весеннее равноденствие — это не только астрономическое явление, но и символ начала нового этапа. Это прекрасная возможность подвести итоги, отпустить прошлое и настроиться на позитивные изменения вместе с пробуждением природы.

