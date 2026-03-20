Сьогодні — весняне рівнодення: які прикмети цього дня та що не можна робити

20 березня свято
Весняне рівнодення 2026 припадає на 20 березня | Фото: Згенеровано ШІ

Весняне рівнодення — це особливий астрономічний момент, коли день і ніч стають майже однаковими за тривалістю. У 2026 році воно припадає на 20 березня. Саме з цього часу вважається, що весна остаточно вступає у свої права, а природа пробуджується після зими.

Під час рівнодення Сонце перетинає небесний екватор, і світловий день дорівнює ночі. Після цього світла стає більше, дні поступово подовжуються, а ночі скорочуються. У народі цей період символізує оновлення, початок нового циклу та гарний час для змін.

Фокус розповідає про народні прикмети у день весняного рівнодення, що рекомендують робити, а від чого краще утриматися.

Народні прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою у цей день і вірили, що він може передбачити майбутнє:

  • Якщо погода тепла і сонячна — весна буде ранньою та лагідною.
  • Холод і вітер віщують затяжну весну.
  • Якщо в цей день повертаються птахи — літо буде врожайним.
  • Яка погода на рівнодення — такою буде ще 40 днів.
Також вважалося, що всі добрі справи, розпочаті цього дня, матимуть успіх.

Що рекомендується робити

Весняне рівнодення — сприятливий час для:

  • прибирання оселі та позбавлення від зайвого;
  • планування нових справ;
  • примирення та відновлення стосунків;
  • проведення часу на природі.

Це день гармонії, тому важливо підтримувати внутрішній баланс і позитивний настрій.

Що не можна робити

За народними віруваннями, у цей день варто уникати:

  • сварок, конфліктів і негативних думок;
  • важкої фізичної роботи без потреби;
  • відмови в допомозі іншим;
  • смутку та скарг на життя.

Вважається, що емоції та вчинки цього дня можуть вплинути на події найближчого майбутнього.

Весняне рівнодення — це не лише астрономічне явище, а й символ початку нового етапу. Це чудова нагода підбити підсумки, відпустити минуле та налаштуватися на позитивні зміни разом із пробудженням природи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, в Україні може з'явитися нове свято — День української музики.