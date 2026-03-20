Сьогодні — весняне рівнодення: які прикмети цього дня та що не можна робити
Весняне рівнодення — це особливий астрономічний момент, коли день і ніч стають майже однаковими за тривалістю. У 2026 році воно припадає на 20 березня. Саме з цього часу вважається, що весна остаточно вступає у свої права, а природа пробуджується після зими.
Під час рівнодення Сонце перетинає небесний екватор, і світловий день дорівнює ночі. Після цього світла стає більше, дні поступово подовжуються, а ночі скорочуються. У народі цей період символізує оновлення, початок нового циклу та гарний час для змін.
Фокус розповідає про народні прикмети у день весняного рівнодення, що рекомендують робити, а від чого краще утриматися.
Народні прикмети
Наші предки уважно спостерігали за природою у цей день і вірили, що він може передбачити майбутнє:
- Якщо погода тепла і сонячна — весна буде ранньою та лагідною.
- Холод і вітер віщують затяжну весну.
- Якщо в цей день повертаються птахи — літо буде врожайним.
- Яка погода на рівнодення — такою буде ще 40 днів.
Також вважалося, що всі добрі справи, розпочаті цього дня, матимуть успіх.
Що рекомендується робити
Весняне рівнодення — сприятливий час для:
- прибирання оселі та позбавлення від зайвого;
- планування нових справ;
- примирення та відновлення стосунків;
- проведення часу на природі.
Це день гармонії, тому важливо підтримувати внутрішній баланс і позитивний настрій.
Що не можна робити
За народними віруваннями, у цей день варто уникати:
- сварок, конфліктів і негативних думок;
- важкої фізичної роботи без потреби;
- відмови в допомозі іншим;
- смутку та скарг на життя.
Вважається, що емоції та вчинки цього дня можуть вплинути на події найближчого майбутнього.
Весняне рівнодення — це не лише астрономічне явище, а й символ початку нового етапу. Це чудова нагода підбити підсумки, відпустити минуле та налаштуватися на позитивні зміни разом із пробудженням природи.
