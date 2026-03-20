Молодая пара купила дом в селе: почему их выбор раскритиковали (фото)

Женщина Ангелина Александренко поделилась историей покупки дома в селе за 170 тысяч гривен, которая вызвала обсуждение среди пользователей. По словам автора видео, поиски жилья продолжались в течение всего лета. Впрочем, ни один из вариантов не отвечал их требованиям — или из-за высокой цены, или из-за неподходящего состояния, или же из-за сложностей в переговорах с продавцами.

Осенью Ангелина со своим мужем уже потеряли надежду приобрести жилье в 2025 году. Ситуация изменилась 27 октября, когда появилось новое объявление, соответствующее их параметрам. Они оперативно связались с продавцом и договорилась об осмотре в тот же день. Об этом женщина рассказала в TikTok.

Во время встречи выяснилось, что дом имеет двух владельцев, что сначала вызвало разочарование, ведь такой формат жилья они не рассматривали. Несмотря на это, после осмотра они пришли к выводу, что дом соответствует их ожиданиям.

Дом в селе в Сумской области Фото: TikTok

По словам пары, после них на просмотр ждали другие потенциальные покупатели, поэтому продавец ограничил время на принятие решения до утра следующего дня. После обсуждений они согласились на покупку.

Публикация этой истории в соцсетях вызвала неоднозначную реакцию. Одна пользовательница раскритиковала решение, отмечая возможные риски совместной собственности, в частности зависимость от соседей и потенциальные конфликты.

В то же время владелица нового дома отметила, что при наличии отдельного адреса и четко разграниченной территории подобные объекты не создают проблем. По ее словам, в них каждый владелец имеет отдельный адрес и территорию, а общей является только одна стена дома.

