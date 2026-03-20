Молода пара купила будинок в селі: чому їхній вибір розкритикували (фото)

Жінка Ангеліна Александренко поділилася історією купівлі будинку в селі за 170 тисяч гривень, яка викликала обговорення серед користувачів. За словами авторки відео, пошуки житла тривали протягом усього літа. Втім, жоден із варіантів не відповідав їхнім вимогам — або через високу ціну, або через невідповідний стан, або ж через складнощі у перемовинах із продавцями.

Восени Ангеліна з своїм чоловіком вже втратили надію придбати житло в 2025 році. Ситуація змінилася 27 жовтня, коли з’явилося нове оголошення, що відповідало їхнім параметрам. Вони оперативно зв’язалися з продавцем і домовилася про огляд у той же день. Про це жінка розповіла у TikTok.

Під час зустрічі з’ясувалося, що будинок має двох власників, що спочатку викликало розчарування, адже такий формат житла вони не розглядали. Попри це, після огляду вони дійшли висновку, що будинок відповідає їхнім очікуванням.

Будинок в селі в Сумській області Фото: TikTok

За словами пари, після них на перегляд чекали інші потенційні покупці, тому продавець обмежив час на ухвалення рішення до ранку наступного дня. Після обговорень вони погодилися на купівлю.

Публікація цієї історії в соцмережах викликала неоднозначну реакцію. Одна користувачка розкритикувала рішення, зазначаючи можливі ризики спільної власності, зокрема залежність від сусідів і потенційні конфлікти.

Водночас власниця нового будинку наголосила, що за наявності окремої адреси та чітко розмежованої території подібні об’єкти не створюють проблем. За її словами, в них кожен власник має окрему адресу та територію, а спільною є лише одна стіна будинку.

