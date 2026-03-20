Бывший жених Меловина похвастался новым романом через месяц после разрыва
Петр Злотя, бывший партнер певца Melovin (Костя Бочаров), уже успел начать новые отношения после недавнего разрыва. Об этом он коротко сообщил в соцсетях, не вдаваясь в подробности.
Инструктор и парамедик ВСУ ответил на вопрос подписчиков в Instagram, где подтвердил, что сейчас находится в отношениях. На уточнение он лаконично написал: "Да".
Также Злотя поделился личным моментом, назвав 15 февраля 2026 года своим лучшим днем на данный момент, добавив, что впереди еще много событий.
Отметим, что о разрыве с Петром Злотеем певец Melovin сообщил 14 февраля — в День святого Валентина.
Помолвка Меловина с Петром
Артист в ноябре 2025 года ответил согласием на предложение руки и сердца от боевого медика ВСУ и будущего пластического хирурга Петра Злоти прямо на Майдане Независимости в Киеве.
"Немного подробностей. Петя — это про любовь с первого взгляда", — говорил Бочаров.
Во время помолвки парамедик подарил избраннику 501 розу и золотое кольцо с 10 бриллиантами.
А на День влюбленных в следующем году стало известно о разрыве пары. Меловин говорил, что СМИ обойдутся без комментариев, а Злотя не стал молчать.
Кроме того, Петр эмоционально высказался о расставании с артистом.