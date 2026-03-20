Колишній наречений Меловіна похизувався новим романом за місяць після розриву

Петро Злотя, колишній партнер співака Melovin (Костя Бочаров), вже встиг почати нові стосунки після нещодавнього розриву. Про це він коротко повідомив у соцмережах, не вдаючись у подробиці.

Інструктор і парамедик ЗСУ відповів на запитання підписників в Instagram, де підтвердив, що нині перебуває у стосунках. На уточнення він лаконічно написав: "Так".

Також Злотя поділився особистим моментом, назвавши 15 лютого 2026 року своїм найкращим днем на цей час, додавши, що попереду ще багато подій.

Зазначимо, що про розрив із Петром Злотеєм співак Melovin повідомив 14 лютого — у День святого Валентина.

Заручини Меловіна з Петром

Артист у листопаді 2025 року відповів згодою на пропозицію руки та серця від бойового медика ЗСУ та майбутнього пластичного хірурга Петра Злоті прямо на Майдані Незалежності в Києві.

"Трохи подробиць. Петя — це про кохання з першого погляду", — казав Бочаров.

Під час заручин парамедик подарував обранцю 501 троянду та золоту каблучку з 10 діамантами.

А на День закоханих наступного року стало відомо про розрив пари. Меловін казав, що ЗМІ обійдуться без коментарів, а Злотя не став мовчати.

