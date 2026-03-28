Дом за миллион грн: пара приобрела заброшенное жилье и сделала там ремонт (фото)

Пара купила дом за 6 тысяч долларов, вложив в него гораздо больше. Теперь такую недвижимость они продавали бы за более чем 60 тысяч.

В Instagram владельцы дома показывают, во что превратили будущее жилье и сколько в это вложили сил и денег.

"Один миллион гривен за дом с ремонтом, реально или нет? Давайте считать. Купили мы ее за 6 тысяч долларов (плюс 500 переоформление). Тогда это еще было дешево. Сейчас такое оформление уже где-то в два раза дороже", — начал автор видео.

Впрочем, состояние недвижимости было совсем плачевное, веранда вообще разваливалась, поэтому ее полностью снесли и сделали новую, на метр больше.

"Общая площадь дома — 75 квадратных метров. Мы завели новый газ, новую воду, канализацию, насосы, оборудование, отопление, электричество полностью заменили, потому что в доме, по сути, было только две печи и лежанка", — рассказывает украинец.

В частности, они поменяли окна, пол частично отреставрировали, частично сделали новый, потолок сделали из вагонки, добавили много декоративных элементов.

В доме поменяли практически все Фото: Instagram

Дом до ремонта Фото: Instagram

Пара сделала капитальный ремонт в доме Фото: Instagram

Вложили более миллиона гривен

"И вся эта история с материалами и ремонтом под ключ внутри стала нам в примерно 25 тысяч долларов. Хотя мебель еще не до конца доделана. Но если считать и работу, которую я сделал и частично сам, и частично мне помогали семья и друзья, смело можно добавить еще 25-30 тысяч долларов. Потому что такой объем работы мастера дешево не сделали бы. То есть реальная себестоимость этого дома сейчас — примерно 50-55 тысяч долларов. Если бы я продавал его на этом этапе, думаю, минимум за 65 тысяч долларов он бы ушел", — считает мужчина.

Но продавать сейчас он не собирается, ведь планирует там еще пожить.

Мужчина вложил в дом более миллиона гривен Фото: Instagram

Мужчина делал практически все своими руками Фото: Instagram

Ремонт в доме Фото: Instagram

"Работы еще много, и хочется немного в ней пожить. Как по мне, сейчас строиться стало очень дорого", — говорит автор видео.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали по поводу увиденного:

"6 к баксов за эту дичь? Не, ну если там земли хотя бы 2 га и областной центр под боком, тогда еще ладно. А так это полный неликвид. Это как жить в лесу и купить ферари".

"Собственный опыт поиска дома приоткрыл для меня интересные вещи. Люди ставят на дома такие цены, чтобы отбить уже вложенное в них. Поэтому мы видели в селах Хмельницкой области дома за 40-60 и более тыс. долларов. Я понимаю продавцов, но иногда это идет в разрез с рынком настолько, что те дома годами продаться не могут".

"Мы купили дом в поселке 40 км от Киева, газифицированный дом из красного кирпича, 90 кв.м, есть удобства внутри, правда все старенькое, окна деревянные, но на 6 сотках земли и на асфальтированной улице. В поселке ходит электричка, есть супермаркеты, больница. И все это за 35 тысяч".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Девушка по имени Карина купила дом в селе в 24 года. Сейчас она собирается делать там ремонт.

Украинка, которая приобрела дом в Италии по цене подержанного авто, рассказала в социальных сетях о своих ежемесячных расходах.

Кроме того, Тарас Снежковский рассказал о своей матери, которая перебралась из Славянска в село Драбовка Черкасской области. Женщина приобрела там дом.