Хата за мільйон грн: пара придбала занедбане житло і зробила там ремонт (фото)

Пара купила хату за 6 тисяч доларів, вклавши в неї набагато більше. Тепер таку нерухомість вони продавали би за понад 60 тисяч.

В Instagram власники будинку показують, на що перетворили майбутнє житло та скільки в це вклали сил та грошей.

Пара купила хату за 6 тисяч доларів

"Один мільйон гривень за хату з ремонтом, реально чи ні? Давайте рахувати. Купили ми її за 6 тисяч доларів (плюс 500 переоформлення). Тоді це ще було дешево. Зараз таке оформлення вже десь в два рази дорожче", — почав автор відео.

Втім, стан нерухомості був геть плачевний, веранда взагалі розвалювалася, тому її повністю знесли і зробили нову, на метр більшу.

"Загальна площа хати — 75 метрів квадратних. Ми завели новий газ, нову воду, каналізацію, насоси, обладнання, опалення, електрику повністю замінили, бо в хаті, по суті, було тільки дві печі і лежанка", — розповідає українець.

Пара купила хату за 6 тисяч доларів Фото: Instagram

Зокрема, вони поміняли вікна, підлогу частково відреставрували, частково зробили нову, стелю зробили з вагонки, додали багато декоративних елементів.

У хаті поміняли практично все Фото: Instagram

Хата до ремонту Фото: Instagram

Пара зробила капітальний ремонт у будинку Фото: Instagram

Вклали понад мільйон гривень

"І вся ця історія з матеріалами і ремонтом під ключ усередині стала нам у приблизно 25 тисяч доларів. Хоча меблі ще не до кінця дороблені. Але якщо рахувати і роботу, яку я зробив і частково сам, і частково мені допомагали сімʼя та друзі, сміливо можна додати ще 25-30 тисяч доларів. Бо такий обсяг роботи майстри дешево не зробили б. Тобто реальна собівартість цієї хати зараз — приблизно 50-55 тисяч доларів. Якби я продавав її на цьому етапі, думаю, мінімум за 65 тисяч доларів вона б пішла", — вважає чоловік.

Але продавати зараз він не збирається, адже планує там ще пожити.

Чоловік вклав у хату понад мільйон гривень Фото: Instagram

Чоловік робив практично все своїми руками Фото: Instagram

Ремонт у хаті Фото: Instagram

"Роботи ще багато, і хочеться трішки в ній пожити. Як на мене, зараз будуватися стало дуже дорого", — каже автор відео.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували з приводу побаченого:

"6 к баксів за цю дічь? Нє, ну якщо там землі хоча б 2 га і обласний центр під боком, тоді ще ладно. А так це повний неліквід. Це як жити в лісі і купити ферарі".

"Власний досвід пошуку будинку привідкрив для мене цікаві речі. Люди ставлять на хати такі ціни, щоб відбити вже вкладене в них. Тому ми бачили в селах на Хмельниччині хати за 40-60 і більше тис. доларів. Я розумію продавців, але іноді це йде в розріз з ринком настільки, що ті будинки роками продатися не можуть".

"Ми купили хату в селищі 40 км від Києва, газифікований будинок із червоної цегли, 90 кв.м, є зручності всередині, правда все стареньке, вікна дерев'яні, але на 6 сотках землі і на асфальтованій вулиці. В селищі ходить електричка, є супермаркети, лікарня. І все це за 35 тисяч".

