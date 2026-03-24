42-летний Дзидзьо заинтриговал заявлением об отцовстве

Украинский певец и актер Михаил Хома, более известный как Дзидзьо, заинтриговал фанатов словами о своей личной жизни.

В интервью журналу Viva! 42-летний Хома ответил, мечтает ли он об отцовстве после развода с женой Ярославой несколько лет назад.

Дзидзьо хочет стать отцом

Михаил признался, что на самом деле хочет иметь большую семью, даже мечтает о ней.

"Дети для меня чрезвычайно важны. Ко мне на концерты приходит много детей, и я очень радуюсь, когда это вижу. В них — искренность и настоящая радость, которую мы, взрослые, часто теряем, усложняя жизнь и делая ее слишком серьезной. Дети напоминают, какими мы должны быть на самом деле. Поэтому я мечтаю о большой семье", — признался музыкант.

Личная жизнь Дзидзьо

Хома женился в 2013 году на Ярославе Притуле. В целом пара находилась в отношениях 20 лет. В 2021 они объявили о разрыве.

После развода с Дзидзьо SLAVIA взяла паузу в карьере. А уже в начале апреля 2025 Ярослава громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна, что впоследствии подтвердилось. Избранником певицы стал бизнесмен Андрей Павлюк. Пара уже стала родителями.

А относительно Дзидзьо тем временем ходят слухи, что он завел новый роман. Артист ни опровергает домыслы, ни подтверждает их.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В сети появились слухи о рождении двойни у Дзидзьо.

Музыкант признался, что в его доме стало больше любви.

Украинская певица SLAVIA впервые стала мамой. Артистка родила от своего мужа — бизнесмена Андрея Павлюка.