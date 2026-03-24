42-річний Дзідзьо заінтригував заявою про батьківство

Український співак та актор Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, заінтригував фанатів словами про своє особисте життя.

В інтерв'ю журналу Viva! 42-річний Хома відповів, чи мріє про батьківство після розлучення з дружиною Ярославою кілька років тому.

Дзідзьо хоче стати батьком

Михайло зізнався, що насправді хоче мати велику родину, навіть мріє про неї.

"Діти для мене надзвичайно важливі. До мене на концерти приходить багато дітей, і я дуже радію, коли це бачу. У них — щирість і справжня радість, яку ми, дорослі, часто втрачаємо, ускладнюючи життя і роблячи його надто серйозним. Діти нагадують, якими ми маємо бути насправді. Тому я мрію про велику родину", — зізнався музикант.

Особисте життя Дзідзьо

Хома одружився у 2013 році з Ярославою Притулою. Загалом пара перебувала у стосунках 20 років. У 2021 вони оголосили про розрив.

Після розлучення з Дзідзьо SLAVIA взяла паузу в кар'єрі. А вже на початку квітня 2025 Ярослава гучно повернулась з новим кліпом, у якому натякнула на те, що вперше вагітна, що згодом підтвердилося. Обранцем співачки став бізнесмен Андрій Павлюк. Пара вже стала батьками.

А щодо Дзідзьо тим часом ширяться чутки, що він завів новий роман. Артист ані спростовує домисли, ані підтверджує їх.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У мережі з'явилися чутки про народження двійні у Дзідзьо.

Музикант зізнався, що в його домі стало більше любові.

Українська співачка SLAVIA вперше стала мамою. Артистка народила від свого чоловіка — бізнесмена Андрія Павлюка.