Женщина нашла яйца неизвестной птицы, а потом узнала правду (фото)

Женщина, которую зовут Николь, нашла в контейнере для мусора полиэтиленовый пакет с заброшенным птичьим гнездом. Сначала она не поняла, что это такое, а потом заметила яйца.

Николь рассказала в своем TikTok, что в целом обнаружила 18 яиц. В описании к видео, которое автор опубликовала в тот день, она назвала это "невероятно отвратительной находкой".

В течение четырех дней ролик собрал более 1,2 миллиона просмотров, 54 тысячи лайков и почти 300 комментариев. Люди поблагодарили Николь за то, что она вмешалась, чтобы спасти яйца, но разозлились из-за самого факта.

Что пишут люди?

"Бедная мама теперь вечно будет оплакивать свое гнездо", — написал один зритель, а другой добавил: "Человечество стало бессердечным". Третий участник обсуждения поинтересовался: "Кто это сделал? Ужасно".

Женщина ждет, когда вылупятся яйца неизвестной птички

Несколько человек высказали свои предположения относительно того, чьи это могут быть яйца. Учитывая разный размер и цвет, юзеры предполагали, что потомство ждал дикая утка.

"Поблизости есть водохранилище, и каждый год там откладывают яйца канадские гуси. Там живет несколько гусиных семей. Мне сказали, что меньшие яйца с голубым оттенком принадлежат кряквам, которые также живут возле этого водохранилища"", — комментирует Николь.

В ожидании потомства

Женщина принесла яйца домой и положила их в корзину под нагревательной лампой вместо инкубатора. Теперь публикует видео, поскольку многие просили об актуальной информации, потому что интересно — чем все закончилось.

Фото: TikTok

На вопрос, знает ли она, когда вылупятся яйца, Николь ответила: "Абсолютно не имею представления, потому что не знаю, на какой стадии развития они сейчас".

