Жінка знайшла яйця невідомої пташки, а потім дізналась правду (фото)

Жінка, яку звуть Ніколь, знайшла у контейнері для сміття поліетиленовий пакет із покинутим пташиним гніздом. Спочатку вона не зрозуміла, що це таке, а потім помітила яйця.

Ніколь розповіла у своєму TikTok, що загалом виявила 18 яєць. В описі до відео, яке авторка опублікувала в той день, вона назвала це "неймовірно огидною знахідкою".

Протягом чотирьох днів ролик зібрав понад 1,2 мільйона переглядів, 54 тисячі вподобайок і майже 300 коментарів. Люди подякували Ніколь за те, що вона втрутилася, аби врятувати яйця, але розлютилися через сам факт.

Що пишуть люди?

"Бідолашна мама тепер вічно оплакуватиме своє гніздо", — написав один глядач, а інший додав: "Людство стало безсердечним". Третій учасник обговорення поцікавився: "Хто це зробив? Жахливо".

Жінка чекає, коли вилупляться яйця невідомої пташки

Кілька людей висловили свої припущення щодо того, чиї це можуть бути яйця. З огляду на різний розмір і колір, юзери припускали, що на потомство чекала дика гуска.

"Поблизу є водосховище, і щороку там відкладають яйця канадські гуси. Там мешкає кілька гусячих сімей. Мені сказали, що менші яйця з блакитним відтінком належать крижням, які також мешкають біля цього водосховища"", — коментує Ніколь.

В очікуванні потомства

Жінка принесла яйця додому і поклала їх у кошик під нагрівальною лампою замість інкубатора. Тепер публікує відео, оскільки багато хто просив про актуальну інформацію, бо цікаво — чим все закінчилося.

На запитання, чи знає вона, коли вилупляться яйця, Ніколь відповіла: "Абсолютно не маю уявлення, бо не знаю, на якій стадії розвитку вони зараз".

