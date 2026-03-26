Орангутан в зоопарке оценил маникюр женщины — такой реакции никто не ожидал

Женщина пошла на экскурсию в зоопарк, но этот визит неожиданно пошел не по плану. Детеныша орангутана так очаровали ногти туристки, что та не смогла отойти от вольера.

Харли, которая зарегистрирована в TikTok под ником @harley.colqui, с новым маникюром пошла в зоопарк Хогл, что в штате Юта (США). Она прислонила руку к стеклу, за которым сидел детеныш орангутана. Когда животное наклонилось ближе, Харли поняла, что его внимание привлекли ее яркие ногти.

Орангутанг оценил маникюр

Женщина прижала ногти к стеклу, чтобы малыш мог лучше рассмотреть обе руки с ногтями красного, белого и черного цветов.

"Я пробыла там добрых 15 минут", — говорит Харли.

В описании к видео женщина указала: "Не хочу хвастаться, но малышу-орангутанчику нравятся мои ногти, поэтому я круче".

Что пишут люди?

Пользователи TikTok полностью с этим согласны. Ролик спровоцировал большой резонанс в сети, набрав почти миллион просмотров, множество лайков и комментариев.

"Это малышка как будто говорит: "Подожди, они классные, дай-ка я лучше рассмотрю. О да, очень классно!"", — прокомментировал один зритель.

Другая участница обсуждения пошутила: "Я всегда делаю себе веселые ногти на тот (очень, очень, очень, очень) редкий случай, если я встречу Педро Паскаля, потому что он обожает веселые маникюры, а это гораздо круче!".

