Орангутан в зоопарку оцінив манікюр жінки — такої реакції ніхто не очікував

Жінка пішла на екскурсію в зоопарк, але цей візит несподівано пішов не за планом. Дитинча орангутана так зачарували нігті туристки, що та не змогла відійти від вольєра.

Гарлі, яка зареєстрована в TikTok під ніком @harley.colqui, з новим манікюром пішла в зоопарк Хогл, що у штаті Юта (США). Вона притулила руку до скла, за яким сиділо дитинча орангутана. Коли тварина нахилилася ближче, Гарлі зрозуміла, що його увагу привернули її яскраві нігті.

Орангутанг оцінив манікюр

Жінка притиснула нігті до скла, щоб малюк міг краще роздивитися обидві руки з нігтями червоного, білого та чорного кольорів.

Орангутанг в зоопарку оцінив манікюр жінки

"Я пробула там добрих 15 хвилин", — каже Гарлі.

В описі до відео жінка написала: "Не хочу хвалитися, але малюку-орангутанчику подобаються мої нігті, тож я крутіша".

Що пишуть люди?

Користувачі TikTok повністю з цим погоджуються. Ролик спровокував великий резонанс у мережі, набравши майже мільйон переглядів, безліч вподобайок і коментарів.

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

"Це малятко ніби каже: "Зачекай, вони класні, дай-но я краще роздивлюся. О так, дуже класно!"", — прокоментував один глядач.

Інша учасниця обговорення пожартувала: "Я завжди роблю собі веселі нігті на той (дуже, дуже, дуже) рідкісний випадок, якщо я зустріну Педро Паскаля, бо він обожнює веселі манікюри, а це набагато крутіше!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На Рівненщині автомобіль збив відомого оленя Бориса, який став популярним у соцмережах. Після інциденту повідомлялося, що тварина отримала травми, а її стан оцінювали як складний. За словами фахівців, шанси на повне відновлення залишалися невисокими.

Правоохоронці встановили особу винуватиці інциденту та склали адміністративні матеріали.

Домашній кіт дізнався про існування інших котів, але не був до цього готовий. Відео, на якому два коти з подивом дивляться у вікно, стало вірусним у TikTok, зібравши понад 91 тисячу переглядів.