Известный украинский актер сказал, что его брат стал оккупантом

Андрей Исаенко рассказал о сложных отношениях с родственниками из России на фоне полномасштабной войны. Часть его семьи поддерживает страну-агрессора, поэтому он сознательно оборвал с ними связь.

Звезда сериала "Женский доктор" поделился, что его родственники по материнской линии живут в Сибири и имеют откровенно пророссийскую позицию. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, некоторые из них даже непосредственно присоединились к войне, в частности двоюродный брат, который служит в российской армии. Исаенко говорит, что не стал поддерживать никакого контакта с близкими, которые поддерживают агрессию, и прекратил общение сразу после начала вторжения.

В то же время среди родни нашелся человек, который решился извиниться перед актером за действия России.

"Это по маминой линии двоюродная сестра. У меня бабушка из Сибири, и все ее родственники там остались. Они настроены радикально против Украины. Когда началась полномасштабная война, мне они ничего не писали, потому что я сразу послал. Они писали, чтобы мы приезжали к ним и они нас спасут. У маминой сестры еще и сын воюет в армии России. Другая родственница извинилась за свою страну", — рассказал Исаенко.

Артист отмечает, что не жалеет о своем решении дистанцироваться от части семьи. Он убежден, что люди сами определяют свое место в его жизни своими поступками.

"Я спокойно вычеркнул людей из жизни и все. До свидания. Это уже не родственники. Мне кажется, что вычеркнуть человека за его плохие поступки гораздо легче. Это как будто человек тебе помогает вычеркнуть его из твоей жизни", — подчеркнул актер.

