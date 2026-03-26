Відомий український актор сказав, що його брат став окупантом

Андрій Ісаєнко розповів про складні стосунки з родичами з Росії на тлі повномасштабної війни. Частина його сім’ї підтримує країну-агресорку, тому він свідомо обірвав із ними зв’язок.

Зірка серіалу "Жіночий лікар" поділився, що його родичі по материнській лінії живуть у Сибіру та мають відверто проросійську позицію. Про це він розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

За його словами, дехто з них навіть безпосередньо долучився до війни, зокрема двоюрідний брат, який служить у російській армії. Ісаєнко каже, що не став підтримувати жодного контакту з близькими, які підтримують агресію, і припинив спілкування одразу після початку вторгнення.

Водночас серед рідні знайшлася людина, яка наважилася вибачитися перед актором за дії Росії.

"Це по маминій лінії двоюрідна сестра. У мене бабуся з Сибіру, і всі її родичі там залишилися. Вони налаштовані радикально проти України. Коли почалася повномасштабна війна, мені вони нічого не писали, бо я відразу послав. Вони писали, щоб ми приїжджали до них і вони нас врятують. У маминої сестри ще й син воює в армії Росії. Інша родичка перепросила за свою країну", — розповів Ісаєнко.

Артист наголошує, що не шкодує про своє рішення дистанціюватися від частини родини. Він переконаний, що люди самі визначають своє місце у його житті своїми вчинками.

"Я спокійно викреслив людей з життя і все. До побачення. Це вже не родичі. Мені здається, що викреслити людину за її погані вчинки набагато легше. Це так ніби людина тобі допомагає викреслити її з твого життя", — наголосив актор.

