Селин Дион — 58. Как легенда борется с неизлечимой болезнью после смерти мужа (фото)

Канадской легендарной певице Селин Дион сегодня, 30 марта, исполняется 58 лет. Она — одна из самых высокооплачиваемых артисток современности.

Фокус по случаю дня рождения звезды рассказывает, что известно о ее личной жизни и борьбе с тяжелой болезнью.

Интересно, что по всему миру продано более 200 миллионов копий ее альбомов. Дион — победительница Евровидения-1988, на котором с песней Ne partez pas sans moi представляла Швейцарию.

Личная жизнь

Певица потеряла своего любимого мужа и менеджера Рене Анжелиля в январе 2016 года после его длительной борьбы с раком.

Пара впервые встретилась в 1980 году, когда Селин прошла к нему прослушивание в 12 лет. Они пошли на свое первое свидание, когда певице было 19, и публично объявили о своем романе шесть лет спустя.

Селин и Рене поженились на пышной церемонии в Монреале, Канада, в декабре 1994 года, а в январе 2001 года у них родился старший сын, Рене-Чарльз.

Селин Дион и Рене Анжелилль

Их сыновья-близнецы, Нельсон и Эдди, родились в октябре 2010 года. Селин взяла двухлетний перерыв в своей карьере в 1999 году, чтобы помочь ухаживать за Рене во время его первой борьбы с раком горла, и сделала еще один перерыв в 2014 году, когда рак вернулся.

Он так и не оправился от второго приступа рака и умер за два дня до своего 74-го дня рождения. Первенцу пары должно было исполниться 15 лет, а маленьким братьям-близнецам к тому времени было всего пять.

Борьба с болезнью

В 2022 году Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности — редкое неврологическое заболевание, вызывающее спазмы и затрудняющее пение и передвижение. Чуть позже она отменила мировое турне, которое должно было начаться в конце 2023 года.

Как известно, синдром мышечной скованности заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность. Это заболевание, которым страдает лишь один человек из миллиона, также может привести к судорогам настолько сильным, что они могут сломать кости.

Состояние канадской певицы ухудшалось, и она не контролировала мышцы лица. Об этом журналистам Le Journal de Montreal рассказывала старшая сестра артистки Клодетт в 2023 году.

"Она много работает, но не контролирует свои мышцы. Что разбивает мне сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной. Она всегда много работала. Наша мама всегда говорила ей: "Ты сделаешь это хорошо, ты сделаешь это правильно"", — говорила Клодетт.

Она добавила, что больше всего ее родной человек мечтает снова петь для поклонников: "Это правда, что и в нашей, и в ее мечтах цель — вернуться на сцену".

Возвращение на сцену

В начале 2026 года стало известно, что всемирно известная певица планирует масштабное возвращение на сцену с серией концертов в Париже, сообщает Variety.

Выступления ожидаются осенью 2026 года на арене Paris La Défense, которая вмещает 40 тысяч зрителей. Селин Дион планирует проводить аж по два концерта в неделю.

