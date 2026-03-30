Селін Діон — 58. Як легенда бореться з невиліковною хворобою після смерті чоловіка (фото)

Канадській легендарній співачці Селін Діон сьогодні, 30 березня, виповнюється 58 років. Вона — одна з найбільш високооплачуваних артисток сучасності.

Фокус з нагоди дня народження зірки розповідає, що відомо про її особисте життя та боротьбу з важкою хворобою.

Цікаво, що по всьому світу продано понад 200 мільйонів копій її альбомів. Діон — переможниця Євробачення-1988, на якому з піснею Ne partez pas sans moi представляла Швейцарію.

Особисте життя

Співачка втратила свого коханого чоловіка та менеджера Рене Анжеліля в січні 2016 року після його тривалої боротьби з раком.

Пара вперше зустрілася в 1980 році, коли Селін пройшла до нього прослуховування у 12 років. Вони пішли на своє перше побачення, коли співачці було 19, і публічно оголосили про свій роман шість років по тому.

Селін і Рене одружилися на пишній церемонії в Монреалі, Канада, у грудні 1994 року, а в січні 2001 року у них народився старший син, Рене-Чарльз.

Селін Діон та Рене Анжеліль Фото: instagram.com/celinedion

Їхні сини-близнюки, Нельсон та Едді, народилися в жовтні 2010 року. Селін взяла дворічну перерву у своїй кар'єрі в 1999 році, щоб допомогти доглядати за Рене під час його першої боротьби з раком горла, і зробила ще одну перерву в 2014 році, коли рак повернувся.

Він так і не оговтався від другого нападу раку і помер за два дні до свого 74-го дня народження. Первітску пари мало виповнитися 15 років, а маленьким братам-близнюкам на той час було лише п'ять.

Селін Діон із синами Фото: instagram.com/celinedion

Боротьба з хворобою

У 2022 році Селін Діон діагностували синдром м’язової скутості — рідкісне неврологічне захворювання, що спричиняє спазми та ускладнює спів і пересування. Трохи пізніше вона скасувала світове турне, яке мало розпочатися наприкінці 2023 року.

Як відомо, синдром мʼязової скутості змушує організм атакувати власні нервові клітини і серйозно впливає на рухливість. Це захворювання, на яке страждає лише одна людина з мільйона, також може призвести до судом настільки сильних, що вони можуть зламати кістки.

Стан канадської співачки погіршувався, і вона не контролювала м'язи обличчя. Про це журналістам Le Journal de Montreal розповідала старша сестра артистки Клодетт у 2023 році.

"Вона багато працює, але не контролює свої м'язи. Що розбиває мені серце, так це те, що вона завжди була дисциплінованою. Вона завжди багато працювала. Наша мама завжди говорила їй: "Ти зробиш це добре, ти зробиш це правильно"", — казала Клодетт.

Вона додала, що найбільше її рідна людина мріє знову співати для шанувальників: "Це правда, що і в нашій, і в її мріях мета — повернутися на сцену".

Селін Діон Фото: Скріншот

Повернення на сцену

На початку 2026 року стало відомо, що всесвітньо відома співачка планує масштабне повернення на сцену із серією концертів у Парижі, повідомляє Variety.

Виступи очікуються восени 2026 року на арені Paris La Défense, яка вміщує 40 тисяч глядачів. Селін Діон планує проводити аж по два концерти на тиждень.

