Гороскоп на апрель: Рыб ждет удача, у Львов и Водолеев — конец затяжной черной полосы

Апрель обещает стать особенным месяцем для трех знаков Зодиака — Дев, Рыб и Тельцов. Астролог Оля Маслова рассказала, что именно нас ждет в ближайшие недели — от финансовых возможностей до кардинальных изменений в жизни.

Ольга Маслова, которая развивает свой канал об астрологии в TikTok (@astro_maslova), сделала новый прогноз на апрель 2026 года для некоторых знаков Зодиака. У кого кардинально изменится жизнь, — узнавайте в материале Фокуса.

"Девы, Рыбы и Тельцы! Готовьтесь к удачному периоду в апреле. Уже 5 апреля планета Марс войдет в знак Овна, что усилит энергию этих знаков. Луна начинается с полнолуния в Весах — 15 апреля, а 17 апреля наступит новая луна, которая принесет ясность и откроет новые возможности. Именно в этот период многие люди почувствуют действительно мощную энергию", — делится астролог.

Рыбам пора полюбить себя

Рыбы наконец почувствуют ясность, которой им так не хватало последние шесть недель. Многое будет зависеть от того, насколько вы любите и цените себя. В апреле Рыбам нужно наконец понять, что вы заслуживаете лучшего. Прекратите обесценивать себя и собственный опыт. В апреле покажете всем, на что способны.

Девы покоряют новые горизонты

"Возможно, некоторые Девы еще колеблются, но это знак — купите себе наконец билеты и съездите в отпуск. Просто смените локацию. В целом у Дев будет много вопросов, связанных с заграницей. Возможно, вы сейчас в эмиграции, и этот вопрос для вас очень актуален", — комментирует астролог.

Она предупреждает: не давайте и не берите денег в долг. В конце апреля вам могут наконец-то вернуть старые долги. Тема отношений также будет очень важной, сможете многое понять.

Тельцы трансформируются

Тельцов ждут изменения в финансах. Это будет период, когда вы все изменения будете воспринимать гораздо легче. Планета Уран, которая находилась в вашем знаке достаточно долго, в конце апреля перейдет в знак Близнецов.

Это станет прекрасным периодом, когда жизнь изменится на 180 градусов. Отличный период, чтобы заявить о себе, изменить свой стиль, а также идеальное время для улучшения внешности.

Водолеи, Львы, Скорпионы

Сейчас начинается "невероятный период", который продлится вплоть до конца июня. Это время, когда можно начать что-то свое, по-настоящему масштабное. Над вами не будет висеть груз задолженностей или чужой ответственности.

Например, сейчас можете начать что-то в партнерстве, принять очень важное решение о переезде или смене карьеры. В общем сейчас планеты стоят в очень хорошем движении. Много огненной энергии, когда хочется что-то менять здесь и сейчас.

"Для этих четырех знаков это время очень важно. Еще с начала 2025 года, а именно весной, начался коридор затмений. Осенью вы почувствовали жесткий период проверок и трансформаций. На самом деле очень серьезный период длился еще с осени и до конца зимы, а точнее даже до весны. 3 марта наконец завершился коридор затмений, который так сильно на вас влиял. Это был кармический период. Но наконец в 2026 году это завершилось. Впереди — новые возможности, легкость и свобода для реализации ваших планов", — комментирует Ольга.

