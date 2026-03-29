Гороскоп на квітень: Риб чекає удача, у Левів і Водоліїв — кінець затяжної чорної смуги

Квітень обіцяє стати особливим місяцем для трьох знаків Зодіаку — Дів, Риб та Тельців. Астролог Оля Маслова розповіла, що саме нас чекає у найближчі тижні — від фінансових можливостей до кардинальних змін у житті.

Ольга Маслова, яка розвиває свій канал про астрологію в TikTok (@astro_maslova), зробила новий прогноз на квітень 2026 року для деяких знаків Зодіаку. У кого кардинально зміниться життя, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Діви, Риби та Тельці! Готуйтеся до вдалого періоду у квітні. Вже 5 квітня планета Марс увійде в знак Овна, що підсилить енергію цих знаків. Місяць починається з повного місяця в Терезах — 15 квітня, а 17 квітня настане новий місяць, який принесе ясність та відкриє нові можливості. Саме в цей період багато людей відчують справді потужну енергію", — ділиться астрологиня.

Рибам час полюбити себе

Риби нарешті відчують ясність, якої їм так бракувало останні шість тижнів. Багато чого залежатиме від того, наскільки ви любите та цінуєте себе. У квітні Рибам потрібно нарешті зрозуміти, що ви заслуговуєте на найкраще. Припиніть знецінювати себе та власний досвід. У квітні покажете всім, на що здатні.

Діви підкорюють нові горизонти

"Можливо, деякі Діви ще вагаються, але це знак — купіть собі нарешті квитки і поїдьте у відпустку. Просто змініть локацію. Загалом у Дів буде багато питань, пов'язаних із закордоном. Можливо, ви зараз в еміграції, і це питання для вас дуже актуальне", — коментує астрологиня.

Вона попереджає: не давайте і не беріть грошей у борг. Наприкінці квітня вам можуть нарешті повернути старі борги. Тема стосунків також буде дуже важливою, зможете багато чого зрозуміти.

Тельці трансформуються

Тельців чекають зміни у фінансах. Це буде період, коли ви всі зміни сприйматимете набагато легше. Планета Уран, яка перебувала у вашому знаку досить довго, наприкінці квітня перейде у знак Близнюків.

Це стане прекрасним періодом, коли життя зміниться на 180 градусів. Чудовий період, щоб заявити про себе, змінити свій стиль, а також ідеальний час для покращення зовнішності.

Водолії, Леви, Скорпіони

Зараз розпочинається "неймовірний період", який триватиме аж до кінця червня. Це час, коли можна розпочати щось своє, по-справжньому масштабне. Над вами не висітиме тягар заборгованостей чи чужої відповідальності.

Наприклад, зараз можете почати щось у партнерстві, прийняти дуже важливе рішення про переїзд або зміну кар'єри. Загалом зараз планети стоять у дуже хорошому русі. Багато вогняної енергії, коли хочеться щось змінювати тут і зараз.

"Для цих чотирьох знаків цей час дуже важливий. Ще з початку 2025 року, а саме навесні, розпочався коридор затемнень. Восени ви відчули жорсткий період перевірок і трансформацій. Насправді дуже серйозний період тривав ще з осені і до кінця зими, а точніше навіть до весни. 3 березня нарешті завершився коридор затемнень, який так сильно на вас впливав. Це був кармічний період. Але нарешті у 2026 році це завершилося. Попереду — нові можливості, легкість і свобода для реалізації ваших планів", — коментує Ольга.

Інші астрологічні прогнози

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Астрологи розповіли про найприємніші знаки Зодіаку, — від милих до надзвичайно добросердих.

Астролог Інна Крижанова розповіла про знак Зодіаку, якому в 2026 році щаститиме практично у всіх починаннях. За її словами, це вперше за 12-річний цикл.

Також ми писали, які чотири знаки Зодіаку в 2026-му будуть із "козирями" — таке буває раз на 12 років.