Украинка рассказала неприятную правду о жизни в Нидерландах (фото)

Украинка по имени Полина рассказала, почему не хочет жить в Нидерландах. Как для туризма ей страна нравится, но точно не для постоянной основы.

Девушка назвала ключевые минусы Нидерландов, которые отбивают у нее желание жить там. Своими мыслями украинка поделилась в Instagram.

Минусы жизни в Нидерландах

"Для меня это как Германия на минималках. Проблема в людях: они очень прямые, довольно закрытые. Это не тот тип культуры, где тебя быстро принимают своей. Плюс, сам язык сложный и без него нормальная жизнь и работа сильно ограничивается, даже если многие говорят, что все говорят на английском", — отметила Полина.

Также, по ее словам, там ужасный климат: постоянные дожди, влажность и почти отсутствие солнца.

"Дорогое жилье, которого просто не хватает. Если ты не местный, найти нормальную квартиру почти нереально. Плюс, аренда очень высокая, а часто тебя просто отсеивают еще до просмотра", — говорит украинка.

Відео дня

Медицина: есть обязательная дорогая страховка. Впрочем, даже с ней к врачу иногда сложно попасть быстро.

В Нидерландах частые осадки Фото: Instagram

В Нидерландах дорогое жилье Фото: Instagram

"Дорогой транспорт. Особенно если живешь в пригороде и тебе передвигаться надо поездом. Даже тема легализации, которую все романтизируют, очень условна. Что-то разрешено, но система внутри очень регулируемая и жестко контролируется государством. И местные против: хотят, чтобы улицу Красных фонарей закрыли и все перестали ехать в Амстердам, чтобы просто покурить", — говорит украинка.

Полина добавила, что там высокие налоги и общая стоимость жизни.

"Все вместе создает ощущение, что ты постоянно тратишь больше, чем ожидал. Поэтому для меня Нидерланды это классная страна для туризма, но не та, которую я бы выбрала для жизни", — резюмировала автор видео.

В Нидерландах высокие налоги Фото: Instagram

Улица Красных фонарей Фото: Instagram

Нидерланды Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы высказали свои мысли относительно услышанного:

"А я люблю Нидерланды и хотела бы остаться здесь жить. Язык не сложный, многие слова похожи на английский, просто надо привыкнуть. Ну и на английском здесь действительно говорят практически все, в отличие от Германии, Франции, Испании и Италии".

"Ой, погода ужас там + мы никак не могли найти вкусной еды".

"Нидерланды классные, но в хорошую погоду и с хорошим доходом (да, что правда, везде хорошо), а не когда ты беженец. Люди прямые и закрытые, но не такие напряженные и подозрительные как немцы, более приветливые и легкие. Мне здесь нравится больше чем в Германии, но Испания это конечно самое душевное".

"Мне не хватает гор в Нидерландах, слишком плоско... Как бы это не звучало странно".

