Українка розповіла неприємну правду про життя в Нідерландах (фото)

Українка на імʼя Поліна розповіла, чому не хоче жити в Нідерландах. Як для туризму їй країна подобається, але точно не для постійної основи.

Дівчина назвала ключові мінуси Нідерландів, які відбивають у неї бажання жити там. Своїми думками українка поділилася в Instagram.

Мінуси життя в Нідерландах

"Чому не Нідерланди для життя? Бо для мене це як Німеччина на мінімалках. Проблема в людях: вони дуже прямі, доволі закриті. Це не той тип культури, де тебе швидко приймають своєю. Плюс, сама мова складна і без неї нормальне життя і робота сильно обмежується, навіть якщо багато хто каже, що всі говорять англійською", — зазначила Поліна.

Також, за її словами, там жахливий клімат: постійні дощі, вологість і майже відсутність сонця.

"Дорогуще житло, якого просто не вистачає. Якщо ти не місцевий, знайти нормальну квартиру майже нереально. Плюс, оренда дуже висока, а часто тебе просто відсіюють ще до перегляду", — каже українка.

Медицина: є обовʼязкова дорога страховка. Втім, навіть з нею до лікаря іноді складно потрапити швидко.

"Дорогий транспорт. Особливо якщо живеш в передмісті і тобі пересуватися треба потягом. Навіть тема легалізації, яку всі романтизують, дуже умовна. Щось дозволено, але система всередині дуже регульована і жорстко контролюється державою. І місцеві проти: хочуть, щоб вулицю Червоних ліхтарів закрили і всі перестали їхати в Амстердам, щоб просто покурити", — каже українка.

Поліна додала, що там високі податки і загальна вартість життя.

"Все разом створює відчуття, що ти постійно витрачаєш більше, ніж очікував. Тому для мене Нідерланди це класна країна для туризму, але не та, яку я б обрала для життя", — резюмувала авторка відео.

Реакція мережі

У коментарях українці висловили свої думки щодо почутого:

"А я люблю Нідерланди і хотіла б залишитись тут жити. Мова не складна, багато слів схожі на англійську, просто треба звикнути. Ну і англійською тут і справді говорять практично усі, на відміну від Німеччини, Франції, Іспанії та Італії".

"Ой, погода жах там + ми ніяк не могли знайти смачної їжі".

"Нідерланди класні, але в гарну погоду і з гарним доходом (так, що правда, скрізь добре), а не коли ти біженець. Люди прямі і закриті, але не такі напружені і підозрілі як німці, більш привітні і легкі. Мені тут подобається більше ніж в Німеччині, але Іспанія то звісно найдушевніше".

"Мені не вистачає гір в Нідерландах, занадто плоско… Як би це не звучало дивно".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Влада втікала з Іспанії три роки тому. Вона переїхала до сонячної країни з батьками у 2023 році, але через 4 місяці вирішила повернутися в Україну.

Українська пара втекла з Польщі до Італії та пошкодувала лише про те, що не зробила цього раніше.

Крім того, українка розповіла про неприємний досвід пологів у Чехії.