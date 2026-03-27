"Я никогда не был таким счастливым": Антонио Бандерас рассказал, почему покинул Голливуд

Известный испанский актер Антонио Бандерас решил покинуть Голливуд, потому что серьезно опасался за свое здоровье. Теперь он вернулся в Малагу и купил театр.

65-летний актер объясняет, что отказался от жизни в Голливуде, потому что перенесенный им смертельный инфаркт изменил его взгляд на жизнь. Он признался, что почти через 10 лет после своего переезда из США и Великобритании в Испанию ни о чем не жалеет. Об этом пишет Page Six

Антонио Бандерас отказался от роскошного образа жизни и изменил свои взгляды. Ведь до проблем со здоровьем он жил поочередно в США и Великобритании и владел особняком в Кобхэме, графство Суррей, напоминает издание.

"Мой инфаркт стал для меня серьезным предупреждением. Он изменил мой взгляд на жизнь", — сказал актер, вспоминая о сердечном приступе.

Звезда Голливуда после перенесенного инфаркта сразу бросил курить, продал свой частный самолет, вернулся в родную Малагу и купил театр.

"Столкнувшись со смертью, я оглянулся назад и понял, что на самом деле я театральный актер", — пояснил он.

Сегодня Антонио Бандерас живет в квартире с давней подругой Николь Кимпел и владеет несколькими ресторанами. Зато его некоммерческий театр "Театро дель Сохо" стал для него главной страстью.

"Я никогда не был таким счастливым", — отметил он.

Напомним, что известная швейцарская актриса Урсула Андресс стала отшельницей. Она в свои 90 лет ведет затворнический образ жизни и переживает сложный период после финансового краха. Мировую славу ей принесла роль Гани Райдер в фильме "Доктор Ноу" (1962), где она появилась с моря в знаменитом белом бикини. Именно этот образ сделал актрису иконой и открыл ей двери в Голливуд.

Также на аукцион выставили раритетный суперкар Ford погибшей звезды Голливуда. В США на аукционе будут продавать редкий суперкар Ford GT 2005 года. Лимитированное авто принадлежало знаменитому актеру Полу Уокеру.