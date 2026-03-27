"Я ніколи не був таким щасливим": Антоніо Бандерас розповів, чому покинув Голлівуд

Відомий іспанський актор Антоніо Бандерас вирішив покинути Голлівуд, бо серйозно побоювався за своє здоров’я. Тепер він повернувся до Малаги і купив театр.

65-річний актор пояснює, що відмовився від життя в Голлівуді, бо перенесений ним смертельний інфаркт змінив його погляд на життя. Він зізнався, що майже через 10 років після свого переїзду із США та Великої Британії до Іспанії ні про що не шкодує. Про це пише Page Six

Антоніо Бандерас відмовився від розкішного способу життя та змінив свої погляди. Адже до проблем зі здоров'ям він жив по черзі в США та Великій Британії і володів особняком у Кобхемі, графство Суррей, нагадує видання.

"Мій інфаркт став для мене серйозним попередженням. Він змінив мій погляд на життя", — сказав актор, згадуючи про серцевий напад.

Зірка Голлівуду після перенесеного інфаркту відразу кинув палити, продав свій приватний літак, повернувся до рідної Малаги та купив театр.

"Зіткнувшись зі смертю, я озирнувся назад і зрозумів, що насправді я театральний актор", — пояснив він.

Сьогодні Антоніо Бандерас живе у квартирі з давньою подругою Ніколь Кімпел та володіє кількома ресторанами. Натомість його некомерційний театр "Театро дель Сохо" став для нього головною пристрастю.

"Я ніколи не був таким щасливим", — зазначив він.

