"Это уже слишком": девушка рассказала, сколько стоит жизнь во Львове (фото)

Девушка по имени Даша живет во Львове. Она призналась, на что тратит почти 60 тысяч гривен ежемесячно.

Украинка рассказала, сколько платит за квартиру, продукты и другие нужды. В Instagram она поделилась своим бытом.

Сколько стоит жизнь во Львове

"Сколько стоит жизнь во Львове? Скажите мне, пожалуйста, я же не одна удивляюсь от цен в магазине. Проезд по 25 и кофе по 120 гривен за стаканчик это уже слишком. Давайте считать", — начала автор видео.

Аренда квартиры — 500 долларов.

"И это еще нам крупно повезло, потому что мы живем близко к центру, имеем плюс-минус нормальный ремонт и вполне адекватный ЖК", — говорит Даша.

Коммунальные услуги, интернет, подписки, пополнение счета — около 4 тысяч грн.

Горючее — 6-7 тысяч грн.

"Но каждый раз эта цифра увеличивается. Вы уже видели, как 95 подорожал", — добавила девушка.

Продукты — 10-12 тысяч грн.

Развлечения — 5 тысяч грн.

Спортзал — 2 тысячи грн (тренер за раз берет 500-700 грн).

Уход за собой (маникюр, лазерка, ресницы, брови) — около 3500 грн.

В общем получается 57 500 грн в месяц.

"Как думаете, это много или мало?" — спросила автор видео.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

"Где это кофе по 120 грн? Даже в центре можно за 40-60 найти. Проезд с Леокард 15 грн, если вы живете во Львове, то купите себе и не тратьте 25. Все ваши расходы можно уменьшить, лишь бы было желание".

"Это вы еще на пенсию не вышли".

"Ничего себе цены. Мы снимаем 3-х комнатную квартиру в Эстонии недалеко от моря в курортном городке за 490 евро".

"Вы еще забыли если есть дети, домашние любимцы, которым покупаешь лучший корм, и всякие штуки, а и самое главное в каждом бюджете, не дай Бог заболеть".

