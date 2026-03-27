"Это уже слишком": девушка рассказала, сколько стоит жизнь во Львове (фото)

Девушка живет во Львове и рассказала о своих ежемесячных расходах
Девушка живет во Львове | Фото: коллаж Фокус

Девушка по имени Даша живет во Львове. Она призналась, на что тратит почти 60 тысяч гривен ежемесячно.

Украинка рассказала, сколько платит за квартиру, продукты и другие нужды. В Instagram она поделилась своим бытом.

Сколько стоит жизнь во Львове

"Сколько стоит жизнь во Львове? Скажите мне, пожалуйста, я же не одна удивляюсь от цен в магазине. Проезд по 25 и кофе по 120 гривен за стаканчик это уже слишком. Давайте считать", — начала автор видео.

  • Аренда квартиры — 500 долларов.

"И это еще нам крупно повезло, потому что мы живем близко к центру, имеем плюс-минус нормальный ремонт и вполне адекватный ЖК", — говорит Даша.

  • Коммунальные услуги, интернет, подписки, пополнение счета — около 4 тысяч грн.
  • Горючее — 6-7 тысяч грн.

"Но каждый раз эта цифра увеличивается. Вы уже видели, как 95 подорожал", — добавила девушка.

  • Продукты — 10-12 тысяч грн.
  • Развлечения — 5 тысяч грн.
  • Спортзал — 2 тысячи грн (тренер за раз берет 500-700 грн).
  • Уход за собой (маникюр, лазерка, ресницы, брови) — около 3500 грн.

В общем получается 57 500 грн в месяц.

"Как думаете, это много или мало?" — спросила автор видео.

Продукты — 10-12 тысяч грн
Спортзал — 2 тысячи грн (тренер за раз берет 500-700 грн)
Аренда квартиры — 500 долларов
Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

  • "Где это кофе по 120 грн? Даже в центре можно за 40-60 найти. Проезд с Леокард 15 грн, если вы живете во Львове, то купите себе и не тратьте 25. Все ваши расходы можно уменьшить, лишь бы было желание".
  • "Это вы еще на пенсию не вышли".
  • "Ничего себе цены. Мы снимаем 3-х комнатную квартиру в Эстонии недалеко от моря в курортном городке за 490 евро".
  • "Вы еще забыли если есть дети, домашние любимцы, которым покупаешь лучший корм, и всякие штуки, а и самое главное в каждом бюджете, не дай Бог заболеть".

