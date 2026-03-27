RU
"Це вже занадто": дівчина розповіла, скільки коштує життя у Львові (фото)

Дівчина живе у Львові та розповіла про свої щомісячні витрати
Дівчина на імʼя Даша живе у Львові. Вона зізналася, на що витрачає майже 60 тисяч гривень щомісяця.

Українка розповіла, скільки платить за квартиру, продукти та інші потреби. В Instagram вона поділилася своїм побутом.

Скільки коштує життя у Львові

"Скільки коштує життя у Львові? Скажіть мені, будь ласка, я ж не одна дивуюсь від цін в магазині. Проїзд по 25 і кава по 120 гривень за стаканчик це вже занадто. Давайте рахувати", — почала авторка відео.

  • Оренда квартири — 500 доларів.

"І це ще нам крупно повезло, бо ми живемо близько до центру, маємо плюс-мінус нормальний ремонт і цілком адекватний ЖК", — каже Даша.

  • Комунальні послуги, інтернет, підписки, поповнення рахунку — близько 4 тисяч грн.
  • Пальне — 6-7 тисяч грн.

"Але кожного разу ця цифра більшає. Ви вже бачили, як 95 подорожчав", — додала дівчина.

  • Продукти — 10-12 тисяч грн.
  • Розваги — 5 тисяч грн.
  • Спортзал — 2 тисячі грн (тренер за раз бере 500-700 грн).
  • Догляд за собою (манікюр, лазерка, вії, брови) — близько 3500 грн.

Загалом виходить 57 500 грн на місяць.

"Як думаєте, це багато чи мало?" — запитала авторка відео.

ціни
Продукти — 10-12 тисяч грн
Фото: Instagram
життя у львові
Спортзал — 2 тисячі грн (тренер за раз бере 500-700 грн)
Фото: Instagram
життя у львові
Оренда квартири — 500 доларів
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

  • "Де це кава по 120 грн? Навіть в центрі можна за 40-60 знайти. Проїзд з Леокард 15 грн, якщо ви живете у Львові, то купіть собі і не витрачайте 25. Всі ваші витрати можна зменшити, аби було бажання".
  • "Це ви ще на пенсію не вийшли".
  • "Нічого собі ціни. Ми знімаємо 3-х кімнатну квартиру в Естонії недалеко від моря в курортному містечку за 490 євро".
  • "Ви ще забули якщо є діти, домашні улюбленці, яким купуєш найкращий корм, та всякі штуки, а і саме найголовніше в кожному бюджеті, недай Бог захворіти".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, блогерка розповіла про ціни на продукти в Польщі у 2026 році.