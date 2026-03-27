"Це вже занадто": дівчина розповіла, скільки коштує життя у Львові (фото)

Дівчина на імʼя Даша живе у Львові. Вона зізналася, на що витрачає майже 60 тисяч гривень щомісяця.

Українка розповіла, скільки платить за квартиру, продукти та інші потреби. В Instagram вона поділилася своїм побутом.

Скільки коштує життя у Львові

"Скільки коштує життя у Львові? Скажіть мені, будь ласка, я ж не одна дивуюсь від цін в магазині. Проїзд по 25 і кава по 120 гривень за стаканчик це вже занадто. Давайте рахувати", — почала авторка відео.

Оренда квартири — 500 доларів.

"І це ще нам крупно повезло, бо ми живемо близько до центру, маємо плюс-мінус нормальний ремонт і цілком адекватний ЖК", — каже Даша.

Комунальні послуги, інтернет, підписки, поповнення рахунку — близько 4 тисяч грн.

Пальне — 6-7 тисяч грн.

"Але кожного разу ця цифра більшає. Ви вже бачили, як 95 подорожчав", — додала дівчина.

Продукти — 10-12 тисяч грн.

Розваги — 5 тисяч грн.

Спортзал — 2 тисячі грн (тренер за раз бере 500-700 грн).

Догляд за собою (манікюр, лазерка, вії, брови) — близько 3500 грн.

Загалом виходить 57 500 грн на місяць.

"Як думаєте, це багато чи мало?" — запитала авторка відео.

Продукти — 10-12 тисяч грн Фото: Instagram

Спортзал — 2 тисячі грн (тренер за раз бере 500-700 грн) Фото: Instagram

Оренда квартири — 500 доларів Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

"Де це кава по 120 грн? Навіть в центрі можна за 40-60 знайти. Проїзд з Леокард 15 грн, якщо ви живете у Львові, то купіть собі і не витрачайте 25. Всі ваші витрати можна зменшити, аби було бажання".

"Це ви ще на пенсію не вийшли".

"Нічого собі ціни. Ми знімаємо 3-х кімнатну квартиру в Естонії недалеко від моря в курортному містечку за 490 євро".

"Ви ще забули якщо є діти, домашні улюбленці, яким купуєш найкращий корм, та всякі штуки, а і саме найголовніше в кожному бюджеті, недай Бог захворіти".

