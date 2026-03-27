Путь к звездам Михаила Поплавского: чем известен "поющий ректор" (фото)
Имя Михаила Поплавского десятилетиями ассоциируется с украинским шоу-бизнесом, образованием и эпатажем. Но последние новости вернули его в центр внимания уже не из-за песен или клипов, а из-за громкого криминального скандала.
27 марта 2026 года в Киевском национальном университете культуры и искусств, который много лет возглавлял Поплавский, прошли масштабные обыски. Правоохранители заявили о разоблачении схемы растраты бюджетных средств в особо крупных размерах. На фоне этого события Фокус рассказывает, что известно о Михаиле Поплавском.
Детство и карьерный старт
Поплавский родился в обычной крестьянской семье на Кировоградщине. Его история — типичный пример "self-made" из советских времен: армия, учеба, работа в культурной сфере.
После окончания института культуры он начал строить карьеру в образовании. В 90-х стал ректором КНУКиИ — и это стало ключевым поворотом в его жизни.
Именно тогда Поплавский проявил себя не только как администратор, а как шоумен и бренд-менеджер. Он превратил университет в медийную площадку, где обучение сочеталось с шоу-бизнесом.
Феномен "поющего ректора"
В 1990-2000-х Поплавский запускает музыкальную карьеру. Его образ — это нарочитый китч: золотые костюмы, молодые танцовщицы, простые тексты и громкие слоганы. Его высмеивали — но слушали. Он стал вирусным задолго до TikTok.
Поплавский фактически создал уникальный тип украинской поп-звезды:
- ректор университета;
- эстрадный певец;
- телеведущий;
- политик.
Эта многослойность и обеспечила ему долгое присутствие в публичном пространстве.
Скандалы: от "дипломов" до обысков
Поплавского критиковали практически всю карьеру. Основные претензии остаются неизменными:
- коммерциализация образования;
- сомнительное качество обучения;
- культ личности в университете;
- политический популизм.
Но нынешний скандал — один из самых серьезных. По данным следствия, в 2022-2023 годах университет получил около 760 млн грн бюджетных средств, и часть из них могла быть разворована из-за манипуляций с количеством студентов и отчетностью.
Речь идет, в частности, о:
- возможное "раздувание" контингента студентов;
- включение в отчеты лиц, которые не имели права на бюджетное финансирование;
- сотрудничество с чиновниками для увеличения финансирования.
Было проведено более 20 обысков — как в самом вузе, так и по местам жительства фигурантов. На момент публикаций окончательных приговоров нет, следствие продолжается.
Политика и влияние
Поплавский неоднократно был народным депутатом Украины. Его политический стиль — максимально простой и популистский: апелляция к "простым людям", селу, традициям.
В то же время критики обвиняли его в использовании университета как ресурса влияния — как кадрового, так и медийного.
Женщины, имидж и слухи
Личная жизнь Поплавского — отдельная часть его публичного образа. Он десятилетиями культивирует имидж "любителя женской красоты".
Его клипы практически всегда строятся по одному сценарию:
- он — центральная фигура;
- рядом — молодые модели;
- атмосфера роскоши и праздника.
Это вызывает одновременно иронию и критику, но работает как элемент узнаваемости.
При этом реальных подтвержденных историй о многочисленных романах нет — большинство существует на уровне медийных предположений.
Семья и дети
Поплавский был женат дважды. Во втором браке у него родился сын — Александр. Супруги развелись в 2009 году. Свои нынешние отношения он публично не афиширует.
Александр занимался бизнесом и в определенной степени был связан с проектами отца, но не стал публичной фигурой такого масштаба. Сам Поплавский редко говорит о семье, предпочитая публичный образ.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
Следствие выяснило, что в КУК была создана схема незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными в рамках государственной программы по подготовке кадров учреждениями высшего образования.
