Путь к звездам Михаила Поплавского: чем известен "поющий ректор" (фото)

Имя Михаила Поплавского десятилетиями ассоциируется с украинским шоу-бизнесом, образованием и эпатажем. Но последние новости вернули его в центр внимания уже не из-за песен или клипов, а из-за громкого криминального скандала.

27 марта 2026 года в Киевском национальном университете культуры и искусств, который много лет возглавлял Поплавский, прошли масштабные обыски. Правоохранители заявили о разоблачении схемы растраты бюджетных средств в особо крупных размерах. На фоне этого события Фокус рассказывает, что известно о Михаиле Поплавском.

Детство и карьерный старт

Поплавский родился в обычной крестьянской семье на Кировоградщине. Его история — типичный пример "self-made" из советских времен: армия, учеба, работа в культурной сфере.

После окончания института культуры он начал строить карьеру в образовании. В 90-х стал ректором КНУКиИ — и это стало ключевым поворотом в его жизни.

Відео дня

Именно тогда Поплавский проявил себя не только как администратор, а как шоумен и бренд-менеджер. Он превратил университет в медийную площадку, где обучение сочеталось с шоу-бизнесом.

Михаил Поплавский Фото: Instagram

Феномен "поющего ректора"

В 1990-2000-х Поплавский запускает музыкальную карьеру. Его образ — это нарочитый китч: золотые костюмы, молодые танцовщицы, простые тексты и громкие слоганы. Его высмеивали — но слушали. Он стал вирусным задолго до TikTok.

Поплавский фактически создал уникальный тип украинской поп-звезды:

ректор университета;

эстрадный певец;

телеведущий;

политик.

Эта многослойность и обеспечила ему долгое присутствие в публичном пространстве.

Скандалы: от "дипломов" до обысков

Поплавского критиковали практически всю карьеру. Основные претензии остаются неизменными:

коммерциализация образования;

сомнительное качество обучения;

культ личности в университете;

политический популизм.

Но нынешний скандал — один из самых серьезных. По данным следствия, в 2022-2023 годах университет получил около 760 млн грн бюджетных средств, и часть из них могла быть разворована из-за манипуляций с количеством студентов и отчетностью.

Речь идет, в частности, о:

возможное "раздувание" контингента студентов;

включение в отчеты лиц, которые не имели права на бюджетное финансирование;

сотрудничество с чиновниками для увеличения финансирования.

Было проведено более 20 обысков — как в самом вузе, так и по местам жительства фигурантов. На момент публикаций окончательных приговоров нет, следствие продолжается.

Политика и влияние

Поплавский неоднократно был народным депутатом Украины. Его политический стиль — максимально простой и популистский: апелляция к "простым людям", селу, традициям.

В то же время критики обвиняли его в использовании университета как ресурса влияния — как кадрового, так и медийного.

Женщины, имидж и слухи

Личная жизнь Поплавского — отдельная часть его публичного образа. Он десятилетиями культивирует имидж "любителя женской красоты".

Его клипы практически всегда строятся по одному сценарию:

он — центральная фигура;

рядом — молодые модели;

атмосфера роскоши и праздника.

Это вызывает одновременно иронию и критику, но работает как элемент узнаваемости.

При этом реальных подтвержденных историй о многочисленных романах нет — большинство существует на уровне медийных предположений.

Семья и дети

Поплавский был женат дважды. Во втором браке у него родился сын — Александр. Супруги развелись в 2009 году. Свои нынешние отношения он публично не афиширует.

Александр занимался бизнесом и в определенной степени был связан с проектами отца, но не стал публичной фигурой такого масштаба. Сам Поплавский редко говорит о семье, предпочитая публичный образ.

