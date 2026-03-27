Шлях до зірок Михайла Поплавського: яким нам запам'ятається "співочий ректор" (фото)

Ім’я Михайла Поплавського десятиліттями асоціюється з українським шоу-бізнесом, освітою та епатажем. Але останні новини повернули його у центр уваги вже не через пісні чи кліпи, а через гучний кримінальний скандал.

27 березня 2026 року в Київському національному університеті культури і мистецтв, який багато років очолював Поплавський, відбулися масштабні обшуки. Правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах. На тлі цієї події Фокус розповідає, що відомо про Михайла Поплавського.

Дитинство і кар’єрний старт

Поплавський народився у звичайній селянській родині на Кіровоградщині. Його історія — типовий приклад "self-made" з радянських часів: армія, навчання, робота в культурній сфері.

Після закінчення інституту культури він почав будувати кар’єру в освіті. У 90-х став ректором КНУКіМ — і це стало ключовим поворотом у його житті.

Відео дня

Саме тоді Поплавський проявив себе не лише як адміністратор, а як шоумен і бренд-менеджер. Він перетворив університет на медійний майданчик, де навчання поєднувалося з шоу-бізнесом.

Михайло Поплавський Фото: Instagram

Феномен "співочого ректора"

У 1990–2000-х Поплавський запускає музичну кар’єру. Його образ — це навмисний кітч: золоті костюми, молоді танцівниці, прості тексти і гучні слогани. Його висміювали — але слухали. Він став вірусним задовго до TikTok.

Поплавський фактично створив унікальний тип української поп-зірки:

ректор університету;

естрадний співак;

телеведучий;

політик.

Ця багатошаровість і забезпечила йому довгу присутність у публічному просторі.

Скандали: від "дипломів" до обшуків

Поплавського критикували практично всю кар’єру. Основні претензії залишаються незмінними:

комерціалізація освіти;

сумнівна якість навчання;

культ особистості в університеті;

політичний популізм.

Але нинішній скандал — один із найсерйозніших. За даними слідства, у 2022–2023 роках університет отримав близько 760 млн грн бюджетних коштів, і частина з них могла бути розкрадена через маніпуляції з кількістю студентів та звітністю.

Йдеться, зокрема, про:

можливе "роздування" контингенту студентів;

включення до звітів осіб, які не мали права на бюджетне фінансування;

співпрацю з посадовцями для збільшення фінансування.

Було проведено понад 20 обшуків — як у самому виші, так і за місцями проживання фігурантів. На момент публікацій остаточних вироків немає, слідство триває.

Політика і вплив

Поплавський неодноразово був народним депутатом України. Його політичний стиль — максимально простий і популістичний: апеляція до "простих людей", села, традицій.

Водночас критики звинувачували його у використанні університету як ресурсу впливу — як кадрового, так і медійного.

Жінки, імідж і чутки

Особисте життя Поплавського — окрема частина його публічного образу. Він десятиліттями культивує імідж "любителя жіночої краси".

Його кліпи практично завжди будуються за одним сценарієм:

він — центральна фігура;

поруч — молоді моделі;

атмосфера розкоші й святкування.

Це викликає одночасно іронію і критику, але працює як елемент впізнаваності.

При цьому реальних підтверджених історій про численні романи немає — більшість існує на рівні медійних припущень.

Родина і діти

Поплавський був одружений двічі. У другому шлюбі в нього народився син — Олександр. Подружжя розлучилося у 2009 році. Свої нинішні стосунки він публічно не афішує.

Олександр займався бізнесом і певною мірою був пов’язаний із проєктами батька, але не став публічною фігурою такого масштабу. Сам Поплавський рідко говорить про родину, віддаючи перевагу публічному образу.

