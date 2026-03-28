Хотел сделать ДНК-тест: Ирина Билык призналась, на кого похож ее сын (фото)

Украинская певица Ирина Билык на своем недавнем концерте вспомнила покойного коллегу Кузьму Скрябина, который погиб в ДТП 11 лет назад.

Артистка призналась, что ее старший сын Глеб больше похож на Андрея Кузьменко, чем на своего родного отца. Видео с выступления распространяется по сети.

"Мой сын похож на Андрея больше, чем на своего папу", — сказала певица со сцены перед тем, как исполнить песню "Мовчати".

По словам Ирины, когда-то Глеб даже предлагал сделать тест ДНК, чтобы убедиться, не родственники ли они с Кузьмой вдруг.

Первенец Ирины Билык носит длинные волосы и имеет кудри. Поэтому образ юноши вызывает ассоциации с лидером группы "Скрябин".

Кузьма Скрябин

К тому же, Глеб также увлекается музыкой, умеет играть и на барабанах, и на гитаре. Первенца Ирина Билык родила от манекенщика Андрея Оверчука. Сейчас юноша уже совершеннолетний и живет в Испании.

У артистки также есть младший сын Табриз.

Ирина Билык с сыном Глебом

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык поддержала директора "Дворца Украина" Сергея Пермана в ссоре с Виктором Павликом.

Украинскую певицу ограбили — инцидент произошел в Милане и стал неприятным завершением гастролей.

Кроме того, знаменитость публично вспомнила своего бывшего, военного и хореографа Дмитрия Дикусара.