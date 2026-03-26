Ирина Билык вспомнила своего бывшего и сделала красивый жест в его сторону (видео)

Украинская певица публично вспомнила своего бывшего мужа, военного и хореографа Дмитрия Дикусара. Это произошло прямо во время телешоу, где артистка сделала громкое заявление о своем выигрыше.

Участие Ирины Билык в программе "Угадай мелодию" обернулось не только игрой, но и личными откровениями. Видео момента она впоследствии выложила на своей странице в Instagram.

По правилам проекта, победитель направляет денежное вознаграждение на поддержку военных или благотворительных инициатив. Когда ведущий Михаил Хома спросил певицу о ее выборе, она ответила неожиданно: "Ты знаешь, у меня чаще спрашивают о моих любимых, поэтому я хочу перечислить все деньги подразделению, в котором служит Дмитрий Дикусар".

Это заявление сразу вызвало новую волну обсуждений вокруг личной жизни артистки. Ранее Ольга Цибульская намекала, что Билык может иметь новые романтические отношения, и теперь сама певица лишь подогрела интерес публики.

Отношения Билык и Дикусара

В свое время Билык и Дикусар были не просто парой — их объединял официальный брак. Их чувства вспыхнули после участия в шоу "Танцы со звездами", а в 2007 году они даже организовали свадебную церемонию в Рио-де-Жанейро. Разница в возрасте между ними составляла около 15 лет, однако это не помешало отношениям, которые продолжались до 2010 года.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар Фото: соцсети

