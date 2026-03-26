Ірина Білик згадала свого колишнього і зробила красивий жест в його сторону (відео)
Українська співачка публічно згадала свого колишнього чоловіка, військового та хореографа Дмитра Дікусара. Це сталося просто під час телешоу, де артистка зробила гучну заяву про свій виграш.
Участь Ірини Білик у програмі "Вгадай мелодію" обернулася не лише грою, а й особистими одкровеннями. Відео моменту вона згодом виклала на своїй сторінці в Instagram.
За правилами проєкту, переможець спрямовує грошову винагороду на підтримку військових або благодійних ініціатив. Коли ведучий Михайло Хома запитав співачку про її вибір, вона відповіла несподівано: "Ти знаєш, у мене частіше запитують про моїх коханих, тому я хочу перерахувати всі гроші підрозділу, в якому служить Дмитро Дікусар".
Ця заява одразу викликала нову хвилю обговорень довкола особистого життя артистки. Раніше Ольга Цибульська натякала, що Білик може мати нові романтичні стосунки, і тепер сама співачка лише підігріла інтерес публіки.
Стосунки Білик і Дікусара
Свого часу Білик і Дікусар були не просто парою — їх поєднував офіційний шлюб. Їхні почуття спалахнули після участі в шоу "Танці з зірками", а у 2007 році вони навіть організували весільну церемонію в Ріо-де-Жанейро. Різниця у віці між ними становила близько 15 років, однак це не завадило стосункам, які тривали до 2010 року.
